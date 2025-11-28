Piyasaların güvenli liman arayışı ve endüstriyel talep artışı, gümüşü yeniden sahneye çıkardı. Uzun süredir dar bir bantta hareket eden ons gümüş, teknik analizde "karar bölgesi" olarak adlandırılan kritik direnci hacimli bir şekilde kırdı. Bu kırılımın ardından ABD’li yatırım devi Morgan Stanley’den gelen açıklamalar, yükselişin sadece bir başlangıç olabileceğine işaret ediyor.

MORGAN STANLEY: "ARZ AÇIĞI FİYATLARI TETİKLEYECEK"

Morgan Stanley analistleri tarafından hazırlanan raporda, gümüşün sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda yeşil enerji dönüşümünün en kritik hammaddelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Gümüş piyasasında yıllardır görmediğimiz bir arz açığı ile karşı karşıyayız. Özellikle güneş panelleri ve elektrikli araç sektöründen gelen talep, maden arzının çok üzerinde. Kritik dirençlerin aşılmasıyla birlikte, gümüş fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz. Üç haneli rakamlar artık uzak bir ihtimal değil."

NEDEN YÜKSELİYOR? İŞTE 3 ANA SEBEP

Analistlere göre gümüşteki bu hareketin arkasında üç temel dinamik yatıyor:

Yeşil Enerji Talebi: Fotovoltaik hücre (güneş paneli) üretiminde gümüşe olan ihtiyacın rekor seviyelere ulaşması.

Jeopolitik Riskler: Küresel belirsizliklerin yatırımcıları değerli madenlere yöneltmesi.

Fed'in Faiz Politikası: Merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesiyle birlikte, faiz getirisi olmayan emtiaların cazibesinin artması.

TEKNİK ANALİZ: KRİTİK EŞİK AŞILDI

Teknik grafiğe bakıldığında, gümüşün uzun süredir baskılandığı düşen trend çizgisini yukarı yönlü kırdığı görülüyor. Analistler, bu kırılımın bir "boğa piyasası" habercisi olabileceğini belirtiyor.

Destek Seviyeleri: Olası geri çekilmelerde ilk güçlü destek noktası korunmalı.

Direnç ve Hedef: Kırılan direncin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, fibonacci hedefleri ve psikolojik sınırlar (örneğin Gram Gümüş tarafında TL bazlı 100 TL spekülasyonları veya Ons bazında tarihi zirveler) gündeme gelebilir.

"ÜÇ HANELİ RAKAMLAR" NE ANLAMA GELİYOR?

Morgan Stanley'nin "üç haneli rakamlar" ifadesi piyasada iki farklı şekilde yorumlanıyor:

Gram Gümüş (TL): Türk yatırımcısı için dolar kurundaki artış ve ons gümüşteki yükselişin birleşimiyle, gram gümüş fiyatının uzun vadede 100 TL ve üzerini (üç hane) test etme potansiyeli.

Ons Gümüş ($): Daha agresif bir senaryoda, ons gümüşün tarihi zirvelerini (50$) aşarak çok uzun vadede 100$ seviyelerine doğru bir "süper döngüye" girmesi.