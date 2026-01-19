Uzun süredir yatay ve sınırlı bantta hareket eden gümüş, kritik direnç bölgelerinin aşılmasıyla birlikte adeta dikey yükseliş trendine girdi. Son haftalarda art arda gelen güçlü alım dalgaları, fiyatların kısa sürede çok sert yukarı taşınmasına neden oldu.

Teknik olarak grafik yapısı, klasik bir “ivme patlaması (momentum breakout)” formasyonu sergiliyor. Mum boylarının uzaması ve geri çekilmelerin sınırlı kalması, alıcıların piyasada net şekilde kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor.

Piyasalarda “Gümüş Şoku” Konuşuluyor

Piyasa yorumcuları, gümüşteki bu hareketin sadece spekülatif değil, aynı zamanda:

Sanayi talebindeki artış,

Yenilenebilir enerji ve elektronik sektöründeki kullanım,

Değerli metallere yönelen yatırımcı ilgisi gibi temel faktörlerle de desteklendiğine dikkat çekiyor.

Özellikle son dönemde artan jeopolitik riskler ve küresel para politikalarına yönelik belirsizlikler, yatırımcıların altınla birlikte gümüşe de güçlü yönelim göstermesine yol açtı.

Teknik Görünüm: Trend Güçlü, Oynaklık Yükseliyor

Teknik cephede gümüşte ana trend yukarı yönlü olmaya devam ederken, uzmanlar parabolik yükselişlerin doğası gereği oynaklığın artabileceği uyarısında bulunuyor. Bu tür sert rallilerde zaman zaman hızlı kâr satışları görülse de, mevcut yapıda ana eğilimin hâlen yukarı yönlü olduğu vurgulanıyor.

Piyasalarda gümüş için artık “yükseliş trendi” değil, “ivme rallisi” ifadesi kullanılmaya başlanmış durumda.

Gözler Şimdi Yeni DENGE Arayışında

Analistler, önümüzdeki süreçte gümüş fiyatlarının yeni bir denge bölgesi oluşturup oluşturmayacağının kritik olacağını belirtiyor. Yukarı yönlü eğilimin devamı halinde gümüşte tarihsel volatilite dönemlerine benzer sert dalgalanmaların görülmesi bekleniyor.

Yatırım Tavsiyesi Değildir.