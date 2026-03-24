Altın fiyatları yeni günde yön arayışını sürdürürken, teknik görünüm piyasada karar anına girildiğini gösteriyor. Ons altın son günlerde belirgin bir düşüş kanalı içerisinde hareket ederken, fiyatın bu kanalın üst bandına doğru toparlanma çabasında olduğu görülüyor.

Ancak bu yükselişler henüz güçlü bir trend değişimine işaret etmiyor. Aksine, her tepki denemesinin satışla karşılaşması piyasada satıcılı görünümün devam ettiğini ortaya koyuyor.

4.395 seviyesi kilit rol oynuyor

Kısa vadede en kritik seviye olarak 4.395 bölgesi öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda altın fiyatlarında yukarı yönlü ivmenin güçlenmesi ve düşüş kanalının kırılması gündeme gelebilir.

Ancak fiyatın bu bölgenin altında kalmaya devam etmesi halinde, yükselişlerin sınırlı kalması ve yeniden aşağı yönlü baskının artması bekleniyor.

Destekler aşağıda güçlü ama risk büyüyor

Altın fiyatlarında olası geri çekilmelerde 4.270 seviyesi ilk güçlü destek olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin altına sarkılması halinde ise 4.115 seviyesine doğru daha sert satış hareketleri görülebilir.

Özellikle son düşüşte gelen hızlı geri çekilme, piyasada aşağı yönlü riskin tamamen ortadan kalkmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Teknik görünüm: Yükseliş mi tuzak mı?

Grafik yapısı incelendiğinde, mevcut yükselişin güçlü bir trend başlangıcından ziyade “tepki yükselişi” olma ihtimali daha ağır basıyor. Fiyatın hala düşüş trendi içinde kalması ve kanal kırılımının gerçekleşmemesi bu görüşü destekliyor.

Bu nedenle yatırımcıların özellikle direnç bölgelerinde daha temkinli hareket ettiği görülüyor.

Kırılım gelmeden net yön yok

Altın fiyatları şu an teknik olarak en kritik bölgelerden birinde bulunuyor. Yukarı yönlü kırılım gelmeden kalıcı bir yükselişten bahsetmek zor görünürken, desteklerin korunması halinde kısa vadeli tepki hareketleri devam edebilir. Piyasada yönü belirleyecek ana unsur ise düşüş kanalının kırılıp kırılmayacağı olacak.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz değerlendirmeleri genel piyasa verilerine dayanmaktadır.