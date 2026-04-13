Yabancı yatırımcıların radarına giren ve payını en çok artıran hisselerin başında CGCAM yer aldı. Öte yandan, bazı hisselerde belirgin bir çıkış gözlendi.

Günlük Bazda Yabancı Payı En Çok Artanlar:



• CGCAM: 3.94 bps

• BLCYT: 3.1 bps

• ICUGS: 3 bps

Günlük Bazda Yabancı Payı En Çok Azalanlar:



• ANELE: -63.04 bps

• EUREN: -4.87 bps

• CEOEM: -2.27 bps

İSTİKRAR KAZANANLAR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Yatırımcılar için en kritik verilerden biri olan "sürekli artış" trendinde, 5 hisse 10 günlük performanslarıyla gövde gösterisi yapıyor.

İş Yatırım verilerine göre 10 gündür kesintisiz yabancı alımı yaşayan hisseler:

• GMTAS

• OZGYO

• OZSUB

• VERUS

• YGGYO

OZSUB VE GMTAS’TA KURUMSAL ALIM GÜÇLÜ

Raporda 10 gündür yabancı oranı sürekli artan hisseler arasında öne çıkan OZSUB (Özsu Balık), 06.04.2026 - 10.04.2026 tarihleri arasında yabancı işlemlerinin öncüsü oldu.

Bank of America (BofA), 322.332 lot net alım ve yüzde 54,52 pay ile geçen hafta alıcı tarafında domine edici bir rol üstlendi. Hissede ilk 5 alıcının toplamı 537.439 lot seviyesinde gerçekleşirken, net fark 130.263 lot artı kapattı.

Benzer şekilde 10 günlük artış serisini sürdüren GMTAS (Gimat Mağazacılık) ise AK Yatırım ve Tacirler alımlarıyla dikkat çekti.

Bank of America ise 147.851 lotluk alımıyla alıcılar listesinde üçüncü sırada yer alarak yabancı ilgisinin devam ettiğini teyit etti.

DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞLER: YABANCININ MESAFELİ DURDUĞU HİSSELER

Listenin diğer tarafında ise yabancı payının 10 gündür aralıksız gerilediği hisseler yer alıyor. Satış baskısının sürdüğü bu grupta gayrimenkulden içeceğe kadar farklı sektörlerden isimler bulunuyor.

10 Gündür Sürekli Düşenler:



• BAHKM

• NTHOL

• TBORG

• TMPOL

• ZRGYO

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.