Türkiye sermaye piyasalarında halka arz hareketliliği 2026 yılında hız kesmeden devam ediyor. Yılın başından bu yana 24 şirket halka arz edilirken, bu sayı 2025 yılının tamamında gerçekleşen 18 halka arzı geride bıraktı. Halka arz edilen şirketlerin toplam büyüklüğü ise 1 milyar 84 milyon doları aşarak dikkat çekti.

Yılın ilk yarısında 16 şirket borsaya açılırken, temmuz ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilen 8 yeni halka arzla birlikte toplam sayı 24'e ulaştı. Böylece 21 Temmuz itibarıyla geçen yılın tamamındaki halka arz performansı aşılmış oldu.

TEMMUZ'DA HALKA ARZLAR YENİDEN HIZLANDI

ABD-İran savaşının başladığı dönemde kısa süreli yavaşlama yaşayan halka arz piyasası, yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptı. Temmuz ayının ilk günlerinde 8 şirket halka arz edilirken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 şirket için daha halka arz onayı verdi.

17 Temmuz itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 24 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 84 milyon doların üzerine çıktı.

SON YILLARIN EN GÜÇLÜ PERFORMANSI BEKLENİYOR

Mevcut ivmenin korunması halinde 2026'nın son yılların en güçlü halka arz performanslarından birine sahne olması bekleniyor.

Son beş yılda en fazla halka arz 2023 yılında 56 şirketle gerçekleşirken, 2022'de 38, 2024'te 33 ve 2025'te ise 18 şirket borsaya açıldı. Halka arz büyüklüğünde rekor ise 2023 yılında 3,2 milyar dolarla kaydedildi.

"SERMAYE PİYASALARINA GÜVEN DEVAM EDİYOR"

Bu yıl gerçekleştirilen halka arzların yüzde 21'ine aracılık eden Tera Yatırım'ın Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, küresel belirsizliklere rağmen sermaye piyasalarına olan güvenin sürdüğünü belirtti.

Sarpyener, "Bu tablo bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Küresel belirsizliklere, jeopolitik risklere ve savaşa rağmen Türkiye ekonomisine, Türk şirketlerine ve sermaye piyasalarımıza duyulan güven güçlü şekilde devam ediyor. Biz de Tera Yatırım olarak bu güvenin oluşmasına katkı sağlayan kurumların başında gelmenin sorumluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"5 HALKA ARZ 70,8 MİLYAR LİRALIK TALEP TOPLADI"

Yılın kalan döneminde halka arz piyasasındaki canlılığın süreceğini öngördüklerini belirten Sarpyener, Tera Yatırım'ın bu yıl gerçekleştirdiği halka arzlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bugüne kadar aracılık ettiğimiz halka arzların toplam büyüklüğü 770 milyon doları geçti. 2025 sonuna kadar 13 şirketin halka arzına aracılık ettik ve halka arz büyüklüğünde sektörün ilk üç kurumu arasında yer aldık. 2026 yılına da çok güçlü başladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 5 halka arz, toplam 70,8 milyar liralık talep gördü. 3,9 milyon bireysel yatırımcı halka arz ettiğimiz şirketlerle buluşurken, halka arzların büyüklüğü 13,4 milyar liraya ulaştı."

Sarpyener, başarılı halka arzların yalnızca finansal büyüklüklerle ölçülemeyeceğini vurgulayarak, her halka arzın üretime aktarılan yeni kaynak, yeni yatırım, yeni istihdam ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni temsil ettiğini ifade etti.

Kaynak: Dünya