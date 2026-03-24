Borsa İstanbul’da teknik görünümünü koruyan hisseler yatırımcıların radarına girmeye devam ediyor. Hareketli ortalamalarının üzerinde işlem gören bu hisseler, trendin halen güçlü seyrettiğine işaret eden önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Güçlü Getiri Sağlayan Hisseler Öne Çıkıyor

Son veriler incelendiğinde, özellikle aylık ve yıllık performanslarıyla öne çıkan hisselerin listede yoğunlaştığı görülüyor. Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve Katılımevim (KTLEV), yüksek getiri oranlarıyla dikkat çekerken, bu hisselerde fiyatların ortalamaların üzerinde kalması teknik olarak da pozitif görünümü destekliyor.

Enerji ve Sanayi Hisselerinde Dikkat Çeken Trend

Enerji sektöründe Margün Enerji (MAGEN), AKSA Enerji (AKSEN), Enerjisa (ENJSA), İzdemir Enerji (IZENR) ve ASTOR Enerji (ASTOR) gibi hisselerin listede yer alması, sektör genelinde yukarı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor. Öte yandan savunma sanayi tarafında Aselsan (ASELS), otomotiv tarafında ise Tofaş (TOASO) teknik görünümünü koruyan hisseler arasında bulunuyor.

Gayrimenkul ve diğer sektörlerde ise DAP Gayrimenkul (DAPGM), Kuyaş Yatırım (KUYAS) ve Türkiye Sigorta (TURSG) gibi hisseler haftalık ve aylık performanslarıyla öne çıkıyor.

Hareketli Ortalama Nedir, Neden Önemlidir?

Hareketli ortalama, bir hissenin belirli bir zaman dilimindeki fiyatlarının ortalamasının alınmasıyla oluşturulan teknik bir göstergedir. En sık kullanılanlar 20, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalardır.

Bir hissenin fiyatı bu ortalamaların üzerinde işlem görüyorsa, bu durum genellikle yükseliş trendinin devam ettiğine işaret eder. Tersine, ortalamanın altına sarkılması ise zayıflama sinyali olarak yorumlanabilir. Bu nedenle yatırımcılar, trendin yönünü anlamak için hareketli ortalamaları yakından takip eder.

Teknik Görünüm Pozitif Ama Dikkat Şart

Uzmanlara göre, hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılık önemli bir güç göstergesi olsa da tek başına yeterli değildir. İşlem hacmi, piyasa koşulları ve makro gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Veriler için Finnet’e teşekkür ederiz.

Yatırım tavsiyesi değildir.