Pandemi sonrası dönemde küresel ölçekte en hızlı toparlanan sektörlerden biri olan havacılık, 2025 yılında yakaladığı güçlü ivmeyi 2026’ya taşımaya hazırlanıyor. Artan yolcu sayıları, genişleyen uçuş ağları ve turizm sezonunun daha uzun bir zamana yayılması, sektörün gelir görünümünü destekleyen ana faktörler olarak öne çıkıyor.

Özellikle transit taşımacılık, kıtalar arası uçuşlar ve turizm merkezli destinasyonlar, havayolu şirketlerinin kapasite kullanım oranlarını yukarı çekerken, birim gelirlerin de daha dengeli seyretmesine katkı sağlıyor. Kargo tarafında ise e-ticaret hacmi, hızlı teslimat ihtiyacı ve yüksek katma değerli taşımacılık, yolcu gelirlerine ek olarak önemli bir destek alanı oluşturmaya devam ediyor.

2026 yılında havacılık sektöründe kârlılığı belirleyecek ana başlıkların başında akaryakıt maliyetleri geliyor. Petrol fiyatlarının görece dengeli bir bantta seyretmesi halinde, maliyet tarafında öngörülebilirliğin artması ve hedge politikalarının daha etkin sonuç vermesi bekleniyor. Buna karşılık döviz kurları, personel giderleri ve filo finansmanı, şirket bilançolarında yakından izlenecek kalemler olmaya devam edecek.

Sektörde 2026’da ayrışmanın daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Filo yaşını genç tutan, operasyonel verimliliği yüksek, doluluk oranlarını koruyabilen ve yan gelir kalemlerini büyütebilen şirketlerin öne çıkması muhtemel. Aynı zamanda bakım, onarım ve yer hizmetleri gibi yan faaliyet alanlarında gelir çeşitliliği bulunan şirketler, dalgalı dönemlerde daha dirençli bir profil sunabilir.

Risk tarafında ise küresel jeopolitik gelişmeler, hava sahası kısıtlamaları ve talep tarafında yaşanabilecek ani zayıflamalar sektör açısından temel kırılganlık alanları olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte genel çerçevede 2026 yılı, havacılık sektörü için büyümenin sürdüğü, ancak hisse bazlı seçiciliğin daha da önem kazandığı bir yıl görünümü sunuyor.