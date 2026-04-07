Şirket yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, hissedarlara toplamda önemli bir nakit girişi sağlanması hedefleniyor. GYO statüsü gereği stopajdan muaf olan ödemede brüt ve net tutar eşitlendi.

• Hisse Başına Nakit Temettü: 0,5755208 TL (Brüt/Net)

• Temettü Verimi: Son fiyat verilerine göre %11,55

• Son Ödeme Tarihi: Nakit kâr paylarının en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar dağıtılması planlanıyor.

YÜZDE 56,25 ORANINDA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Halk GYO, nakit temettünün yanı sıra şirket sermayesini güçlendirmek adına iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımı kararı da aldı.

• Bedelsiz Oranı: %56,25

• Kaynak: 2025 yılı kâr payından karşılanacak.

