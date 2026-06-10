10 Haziran 2026 tarihinde HSBC, ENKAI hissesi için hedef fiyat ve tavsiye güncellemesinde bulundu.

HSBC, Enka İnşaat için 100,00 TL hedef fiyatını korurken, hisseye yönelik tavsiyesini "al" seviyesinden "tut" seviyesine düşürdü.

Son kapanış fiyatı 94,05 TL olan ENKAI hisseleri için açıklanan hedef fiyat, yaklaşık %6,32 oranında prim potansiyeline işaret etti.

ENKAI hisseleri yazım sırasında yüzde 2,08’lik düşüş ile 94,25 TL’den işlem gördü.

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