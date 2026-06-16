HSBC tarafından yayımlanan değerlendirme raporunda, Koç Holding için daha önce 276,00 TL olarak belirlenen hedef fiyat 315,00 TL’ye yükseltildi. Kurum, hisseye yönelik "Al" tavsiyesini ise korudu.

Borsa İstanbul'da KCHOL payları 200,50 TL seviyesinden işlem görürken, HSBC’nin açıkladığı yeni hedef fiyat mevcut fiyata göre yaklaşık %57,10 prim potansiyeline işaret etti.

HSBC'NİN KCHOL DEĞERLENDİRMESİ

Aracı Kurum: HSBC

Hisse: Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Yeni Hedef Fiyat: 315,00 TL

Eski Hedef Fiyat: 276,00 TL

Son Fiyat: 200,50 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %57,10

HSBC'nin hedef fiyat revizyonu, Koç Holding hisselerine yönelik olumlu beklentilerin sürdüğüne işaret ederken, yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

KCHOL hisseleri yazım sırasında yüzde 1,78'lik yükseliş ile 200 TL'den işlem gördü.

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