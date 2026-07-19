HSBC'nin 13-17 Temmuz işlemlerinde SASA %25,97 ile alımda ilk sırada yer alırken, satışta THYAO %31,18 ile öne çıktı. İşte detaylar.
HSBC'nin 13-17 Temmuz 2026 haftasına ait aracı kurum verileri açıklandı. Kurum haftayı 1,58 milyar TL net satımla tamamlarken, alım tarafında SASA, Tüpraş ve ASELSAN, satış tarafında ise THYAO ile banka hisseleri öne çıktı.
HSBC GEÇEN HAFTA EN ÇOK HANGİ HİSSELERİ ALDI?
HSBC'nin en yüksek net alım yaptığı hisseler ve tutarları şöyle;
|Hisse
|Net Alım (TL)
|Pay
|SASA
|511.355.281
|%25,97
|Tüpraş (TUPRS)
|268.372.587
|%13,63
|ASELSAN (ASELS)
|194.699.965
|%9,89
|Alarko Holding (ALARK)
|145.138.522
|%7,37
|Kardemir D (KRDMD)
|111.782.375
|%5,68
HSBC'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Haftalık verilerde satış tarafında ise THYAO ve banka hisseleri dikkat çekti.
|Hisse
|Net Satış (TL)
|Pay
|THYAO
|-1.107.845.910
|%31,18
|İş Bankası C (ISCTR)
|-591.627.221
|%16,65
|Yapı Kredi (YKBNK)
|-445.107.505
|%12,53
|Garanti BBVA (GARAN)
|-275.507.482
|%7,75
|Akbank (AKBNK)
|-206.435.368
|%5,81
YATIRIMCILAR ARACI KURUM DAĞILIMLARINI YAKINDAN İZLİYOR
Aracı kurumların haftalık hisse dağılımları, kurumsal yatırımcı eğilimlerini takip etmek isteyen yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Ancak bu veriler tek başına bir yatırım kararı için yeterli olmayıp, şirketlerin finansal sonuçları ve piyasa koşullarıyla birlikte değerlendiriliyor.
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