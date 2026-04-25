2026 yılı itibarıyla yasal düzenlemelerin sertleşmesiyle birlikte, tanımadığı birinden gelen parayı başkasının verdiği hesaba "iade" eden vatandaşlar, kendilerini ağır ceza mahkemelerinde sanık kürsüsünde bulabiliyor.

"SEHVEN GÖNDERİM" SENARYOSUNA DİKKAT

Şebekelerin en yaygın yöntemi, masum vatandaşları "kara para durağı" olarak kullanmak. Senaryo genellikle şu şekilde işliyor:

Hesabınıza tanımadığınız birinden bir miktar para geliyor.

Kısa süre sonra size ulaşan şüpheli, parayı yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek farklı bir IBAN numarasına iade etmenizi istiyor.

Parayı size gönderen kişi ile sizin parayı iade ettiğiniz kişi farklıysa, sistem sizi otomatik olarak "para aklayan durak hesap" olarak işaretliyor.

"HABERİM YOKTU" DİYEN YİNE DE CEZADAN KAÇAMIYOR

2026 yılı yargı paketine giren yeni düzenlemelerle birlikte, bu suçlar artık "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç Gelirlerinin Aklanması" kapsamında değerlendiriliyor.

Bu suçlar için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Suç artık uzlaşma kapsamından çıkarıldığı için parayı geri ödemek cezayı ortadan kaldırmıyor.

Yargı kaynakları, "Haberim yoktu" veya "Yanlışlıkla olduğunu sanıyordum" şeklindeki beyanların artık cezai sorumluluğu kaldırmadığını vurguluyor.

IBAN DOLANDIRICILIĞINA MARUZ KALANLARIN SAYISI ARTIYOR

Özellikle gençler arasında yaygınlaşan "IBAN kiralama" ilanları adliyeleri kilitlemiş durumda. Sosyal medyada "günlük gelir" vaadiyle toplanan hesaplar, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık paralarının sisteme sokulmasında kullanılıyor. 2026 yargı verilerine göre, hesabını başkasına kullandırdığı tespit edilen kişi sayısı tarihi bir zirveye ulaştı.

UZMANLAR UYARDI: KENDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

Uzmanlar, şüpheli bir para transferiyle karşılaştığınızda şu adımları izlemenizi öneriyor:

Asla Farklı IBAN'a Göndermeyin: Size ulaşan kişinin verdiği üçüncü bir şahıs hesabına kesinlikle transfer yapmayın.

Bankayla İletişime Geçin: Bankanızı arayarak işlemin reddini ve paranın geldiği kaynağa (aynı hesaba) iade edilmesini talep edin.

Açıklama Satırını Kullanın: Yaptığınız her transferde açıklama kısmına (kira, borç ödemesi vb.) detaylıca yazarak dijital ayak izinizi güvenceye alın.

Kaynak: YeniÇağ