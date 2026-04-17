İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, önceki gün ekonomi programına yönelik yaptığı açıklamaların kamuoyunda farklı yansıtıldığını belirterek, sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade etti.

Aran, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmadaki değerlendirmelerinin söyleminden ayrışarak sert şekilde yansıtıldığını ve net anlaşılmadığını söyledi.

"PROGRAMI İLK GÜNDEN BERİ DESTEKLİYORUM"

Aran, "Biliyorsunuz, ben bu programı ilk gününden bu yana destekliyorum. Noksan kısımlarına da zaman zaman dikkat çekiyorum. Ancak tüm noksanlıklarına rağmen enflasyonun ana sorun olduğunu ve önceliğin de enflasyonla mücadele olması gerektiği konusunda hemfikir olduğumu belirtiyorum." dedi.

"MEVCUT KOŞULLAR PROGRAMI ZORLAŞTIRIYOR"

Küresel gelişmelerin program üzerindeki etkisine dikkat çeken Aran, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda yaptığım konuşmada, içinde bulunduğumuz savaş ortamında, petrol fiyatlarının geldiği seviyelerde enflasyonla mücadele programını yürütmenin artık imkansız hal aldığını, bedelinin çok daha ağır hale geldiğini söyledim. Belki de enflasyonla mücadele programı yanında sanayi ve teknoloji bakanlığının çizdiği stratejik ürün ve odak alanları etrafında HITT-30 programı paralelinde bir dönüşüm programına geçmeyi tartışmanın doğru olabileceğini belirttim. Bunu tartışıp, iletişimini kurabilirsek bir süre enflasyonun bu seviyelerde kalacağını kabul edip yeni bir programa geçebiliriz dedim."

"REVİZYON ÖNERİYORUM"

Aran, "Bu konjonktür normalleşene kadar yeni bir denge noktasında oluşacak, reel sektör ve sanayide kırılganlığın artmasını önleyecek bir program revizyonu öneriyorum. Ama ayrıca kalıcı olarak da yüksek katma değere dönük program için takviye yapılması gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.