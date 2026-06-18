İş Yatırım'ın 18 Haziran günü saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Gün içi verilere göre kurum tarafında PSGYO ve SASA hisselerinde güçlü alımlar öne çıkarken, HEKTS, DAPGM ve TURSG hisselerinde satış ağırlıklı işlemler dikkat çekti. Aracı kurumların alım ve satım hareketleri, yatırımcılar tarafından hisselere yönelik kısa vadeli ilginin takip edilmesi açısından yakından izleniyor.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER (18 HAZİRAN SAAT 15.00 İTİBARIYLA)

PSGYO – 19.178.537 lot

SASA – 14.737.072 lot

IHLAS – 7.254.642 lot

PAHOL – 4.879.991 lot

FENER – 4.579.620 lot

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (18 HAZİRAN SAAT 15.00 İTİBARIYLA)

HEKTS – 13.524.538 lot

DAPGM – 12.296.689 lot

TURSG – 11.051.226 lot

ISCTR – 8.128.292 lot

SYITAV – 7.050.000 lot

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