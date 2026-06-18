İş Yatırım'ın 18 Haziran saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde PSGYO, SASA ve FENER öne çıkarken, HEKTS ve DAPGM tarafında satışlar dikkat çekti.
İş Yatırım'ın 18 Haziran günü saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Gün içi verilere göre kurum tarafında PSGYO ve SASA hisselerinde güçlü alımlar öne çıkarken, HEKTS, DAPGM ve TURSG hisselerinde satış ağırlıklı işlemler dikkat çekti. Aracı kurumların alım ve satım hareketleri, yatırımcılar tarafından hisselere yönelik kısa vadeli ilginin takip edilmesi açısından yakından izleniyor.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER (18 HAZİRAN SAAT 15.00 İTİBARIYLA)
PSGYO – 19.178.537 lot
SASA – 14.737.072 lot
IHLAS – 7.254.642 lot
PAHOL – 4.879.991 lot
FENER – 4.579.620 lot
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (18 HAZİRAN SAAT 15.00 İTİBARIYLA)
HEKTS – 13.524.538 lot
DAPGM – 12.296.689 lot
TURSG – 11.051.226 lot
ISCTR – 8.128.292 lot
SYITAV – 7.050.000 lot
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