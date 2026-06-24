TSİ 15.00 itibarıyla kurumun net işlem hacmi 981,9 milyon lot seviyesinde gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın gün içinde en güçlü alımları şu hisselerde yoğunlaştı:

Pasifik GYO (PSGYO): 17.502.644 lot (%10,49) – Ortalama maliyet: 3,642 TL

Ensari Deri Gıda (ENSRI): 8.004.830 lot (%4,80) – Ortalama maliyet: 7,162 TL

Can2 Termik (CANTE): 7.640.688 lot (%4,58) – Ortalama maliyet: 1,456 TL

Hektaş (HEKTS): 7.069.110 lot (%4,24) – Ortalama maliyet: 3,789 TL

İhlas Holding (IHLAS): 5.066.695 lot (%3,04) – Ortalama maliyet: 1,308 TL

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

TSİ 15.00 itibarıyla kurumun en yüksek net satış gerçekleştirdiği hisseler ise şöyle sıralandı:

DAP Gayrimenkul (DAPGM): 12.671.926 lot (%5,77) – Ortalama maliyet: 10,453 TL

Sasa Polyester (SASA): 10.522.925 lot (%4,79) – Ortalama maliyet: 2,538 TL

KMTNV: 7.100.000 lot (%3,23) – Ortalama maliyet: 0,03 TL

IVIGXV: 5.729.263 lot (%2,61) – Ortalama maliyet: 0,098 TL

AOIISV: 4.917.182 lot (%2,24) – Ortalama maliyet: 0,142 TL

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