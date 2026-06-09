Borsa İstanbul'da 9 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın müşterileri adına gerçekleştirdiği alım ve satım işlemleri dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın saat 15.00 itibarıyla en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO (Pasifik GYO): 34.513.193 lot

IHLAS (İhlas Holding): 26.910.026 lot

SASA (SASA Polyester): 24.227.908 lot

HEKTS (Hektaş): 20.473.112 lot

ESEN (Esenboğa Elektrik): 4.081.363 lot

Diğer hisselerde ise toplam 103.492.898 lot net alım gerçekleşti.

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Kaynak: ForIvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Kurumun gün içerisinde en fazla net satış gerçekleştirdiği hisseler ise şöyle oldu:

DAPGM (DAP Gayrimenkul): 34.404.768 lot

IHLASR (İhlas Yayın Holding Rüçhan): 31.034.203 lot

QUAGR (Qua Granite): 8.071.307 lot

ATIZHV: 5.301.693 lot

TVIDZV: 3.937.500 lot

Diğer hisselerde ise toplam 149.031.176 lot net satış kaydedildi.

NET ALIM 393,7 MİLYON LOT OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Verilere göre İş Yatırım, 9 Haziran'da saat 15.00 itibarıyla 393.669.005 lot net alım gerçekleştirdi. Özellikle PSGYO, IHLAS ve SASA hisselerinde yoğunlaşan alımlar dikkat çekerken, DAPGM ve IHLASR tarafındaki satışlar öne çıktı.

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