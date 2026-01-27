Dr. Alkım Bilket, BNH’nin temel farkının aktif yönetim olduğunu vurgulayarak, faiz politikası, bilançolar ve sektör dinamiklerine göre bankalar arasında ağırlıkların hızlı şekilde değiştirilebileceğini söyledi.

Bilket, “İstersek belirli bankalarda ağırlığı ciddi biçimde artırabilir, istersek kamu bankalarına yönelebiliriz. Bu fon bankacılık temasına aktif yatırım yapmak isteyenler için kuruldu” ifadelerini kullandı.

“HEDEF: Banka endeksinin üzerinde getiri”

Doruk Ozaner, fonun temel amacının XBANK endeksinin üzerinde performans üretmek olduğunu belirtti. Ozaner, bankaların aynı sektörde yer alsa da finansallarında ciddi farklılıklar oluşabildiğini, bu farklılıkların doğru okunduğu dönemlerde önemli alfa fırsatları doğduğunu ifade etti.

“Faiz indirimi süreci fonun ana hikâyesi”

Yöneticiler, BNH’nin kuruluş zamanlamasının bilinçli olduğunu vurgulayarak, düşen faiz ortamının bankacılık sektörünü ön plana çıkaracağını düşündüklerini, yabancı yatırımcı ilgisinin artması halinde bankaların bundan en hızlı faydalanacak alanlardan biri olabileceğini söyledi.

“Bankacılığa inananlar için tematik çözüm”

İstanbul Portföy, BNH’nin bankacılık sektörüne doğrudan ve profesyonel yönetimle yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için tematik bir alternatif sunduğunu ifade etti.

