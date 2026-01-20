Küresel finans devi JPMorgan, Borsa İstanbul için 2026 yılı strateji raporunu güncelledi. Endeksin son dönemdeki ivmesini değerlendiren banka, özellikle dezenflasyon süreci ve büyüme odaklı makroekonomik iyileşmelerin hisse senetleri üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"Düzeltmeler Alım Fırsatı Olarak Kalabilir"

JPMorgan analistlerine göre, BIST 100 endeksi 13.400 – 13.800 bandındaki güçlü direnç bölgesinde teknik bir mola verebilir. Ancak bankanın raporunda yer alan en dikkat çekici detay, olası geri çekilmelere yönelik bakış açısı oldu. Raporda, "Endeks teknik dirençlerden dönse bile, 2026 yılı için öngörülen %4,4'lük GSYH büyümesi ve şirket kârlarındaki toparlanma potansiyeli, her geri çekilmeyi yeni bir alım fırsatına dönüştürüyor" ifadesine yer verildi.

Borsa İstanbul yükselmeye devam edecek mi?

JPMorgan'ın 2026 Görünümünde Öne Çıkan 3 Madde

Banka, Türkiye piyasalarını destekleyen temel dinamikleri şu başlıklarla özetledi:

Tarihsel İskonto: Türk hisse senetlerinin uluslararası emsallerine göre hâlâ yaklaşık %35 oranında iskontolu işlem gördüğü belirtiliyor.

Dezenflasyon ve Faiz İndirimleri: Enflasyondaki düşüşün hızı tartışılsa da, 2026 yılında beklenen faiz indirimlerinin şirket değerlemeleri üzerindeki iskonto oranını daraltacağı öngörülüyor.

Dev banka altın ve gümüş için net rakam verdi

Sektörel Ayrışma: Banka; özellikle perakende (Migros, BİM), içecek (Coca Cola İçecek) ve havacılık (THY) sektörlerini "Endeks Üstü Getiri" potansiyeli ile favori listesinde tutmaya devam ediyor.

Kritik Seviyeler: Yukarıda 15.000, Aşağıda 12.000

Teknik analiz uzmanlarının 13.800 puanın aşılması durumunda yeni bir "boğa piyasası" dalgası beklediği Borsa İstanbul'da, JPMorgan'ın temel analiz verileri endeksin yılın ikinci yarısında 15.000 puan seviyelerini test edebileceğine işaret ediyor. Olası kâr satışlarında ise 12.150 – 12.300 bandı en güçlü destek hattı olarak işaretlenmiş durumda.

ASELSAN Düşerse Endekse Etkisi Nasıl Olur?

Analist Notu: "Kısa vadeli volatilite (oynaklık) piyasanın doğasında var. Ancak 2025'in zorlu marj baskılarından kurtulan Türk şirketleri için 2026, reel kârlılıkların yeniden konuşulduğu bir yıl olacak."

Yasal Uyarı: Bu metin, halka açık raporlar ve teknik analiz verileri ışığında hazırlanmış bir haber derlemesidir; yatırım tavsiyesi değildir.