Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV), yurt içinde önemli bir satış sözleşmesine imza attığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, yurt içinde yerleşik bir firma ile güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin 457.203.138,66 TL tutarında sözleşme imzaladı.

457,2 MİLYON TL'LİK PANEL SATIŞI

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, yurt içi yerleşik bir şirket ile güneş enerjisi panellerinin satışına yönelik sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre sözleşmenin bedeli KDV hariç 457.203.138,66 TL olarak gerçekleşti.

TESLİMATLAR 2026 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Şirket, sözleşme kapsamında teslim edilecek güneş enerjisi panellerinin 2026 yılı sonuna kadar müşteriye teslim edilmesini ve satış gelirlerinin aynı dönem içerisinde finansal tablolara yansımasını planlıyor.