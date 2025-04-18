'Kriz kahini' olarak nitelendirilen Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişinden bu yana yürürlüğe koyduğu tarifeler ve küresel ticaret savaşları ile alakalı konuşan Roubini, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Trump'tan daha güçlü olduğunu söyledi.

"POWELL TRUMP'TAN DAHA KUVVETLİ"

"Dünyada artık orman kanunu geçerli" diyen Roubini küresel ekonominin kaosa doğru gittiğini söyledi. Nobel ödüllü Nouriel Roubini, ABD ekonomisinin resesyona girmeyeceğini söyledi. Roubini, "Aptal politikalar izlerseniz piyasa sizi cezalandırır. ABD resesyona girmeyecek. Teknoloji tarifelerden daha önemli. Beyaz Saray'a Mickey Mouse'u da koysanız farketmez. ABD'de büyüme yüzde 2'den 4'lere çıkacak. ABD'de enflasyon artsa da Fed faizi düşürmeyecek. Powell Trump'tan daha kuvvetli. Ama adım atmıyor. Trump Powell'ı kovacak ama bu geri tepecek" dedi.

"KÖTÜ SENARYODA ABD VE ÇİN RESESYONA GİRER, BORSALAR ÇAKILIR"

Çin'in teknolojide ABD'yi yakalayamayacağını belirten Roubini, "Kısa vadede Şi'nin gücü daha fazla. Ama Çin için ABD'ye ihracatı da önemli. Tarifelerden dolayı Çin'in büyümesi yüzde 2'ye düşebilir. İyimser senaryoda müzakereler sonrası anlaşmaya varılabilir. Tarifeler 2 Nisan'a göre yarı yarıya düşürülebilir. Kötü senaryoda müzakerelerde başarısız olunursa tarifeler kalır. ABD ve dünya ekonomisinde sert düşüş olur. ABD ve Çin'de o zaman resesyon görülebilir. Borsalar çakılır. Orta senaryoda bazı ülkelerle anlaşılıp tarifeler düşürülür. Çin'le anlaşma olmaz. Şi Trump'ın isteklerini kabul etmez çünkü. Bu durumda çok şiddetli olmasa da küresel resesyon görülebilir. En olası senaryo bu. Çin'le ABD arasında anlaşma ihtimali düşüyor. ABD ve Çin arasındaki tarife savaşı soğuk savaşa dönüşebilir ve Tayvan'da sıcak savaş çıkabilir. Çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DOLARIN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORLAR, MÜBALAĞA EDİYORLAR"

Son dönemde değer kaybeden ABD doları hakkında da açıklama yapan Roubini, "Doların öldüğünü söylüyorlar. Ama mübalağa ediyorlar. Teknoloji tarifeleri aşarsa ABD için bir çıkış olabilir. ABD varlıklarına yatırım yapmakta fayda olabilir. Büyüme orada olacak" dedi.

(CNBC-E)