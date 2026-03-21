Piyasalarda mart fırtınası esiyor. Haftalık bazda her iki maden de sert düşüşler yaşarken, gümüşteki değer kaybı altını ikiye katlayarak yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı.

Küresel piyasalarda Fed'in şahin tutumu ve Orta Doğu'daki tansiyonun "güvenli liman" tercihini altına değil, dolara kaydırmasıyla kıymetli metallerde büyük bir çözülme yaşandı.

Yatırımcılar son yılların en kötü haftalık performanslarından birine şahitlik ediyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ ERİME: HAFTALIK KAYIP YÜZDE 15'İ AŞTI

Haftanın en çok kaybedeni açık ara farkla gümüş oldu.

• Ons Gümüş: Haftalık bazda yüzde 15.85 oranında devasa bir değer kaybı yaşayarak 67.78 dolar seviyelerine kadar çekildi.

• Gram Gümüş: Yerel piyasada da benzer bir tablo hakim. Gram gümüş haftalık yüzde 15.7 kayıpla 96.60 TL seviyesine geriledi.

Gümüş, sadece bir ayda değerinin yaklaşık yüzde 19'unu kaybederek adeta "eridi".

ALTIN DİRENMEYE ÇALIŞSA DA DÜŞÜŞTEN KAÇAMADI

Altın, gümüşe oranla daha "defansif" bir duruş sergilese de o da satış baskısından nasibini aldı:

• Ons Altın: Haftalık bazda yüzde 10.38 değer kaybederek 4.497 dolar seviyesine indi.

• Gram Altın: Türkiye'deki yatırımcı için gram altın haftayı yüzde 10.22 zararla kapatarak 6.406 TL seviyelerine geriledi.

HANGİSİ DAHA ÇOK KAYBETTİRDİ?

Veriler açıkça gösteriyor ki; bu hafta gümüş, altına kıyasla yatırımcısına çok daha büyük bir kayıp yaşattı.

Gümüşteki yüzde 15'i aşan düşüş, altının yüzde 10'luk kaybını geride bırakarak bu haftanın "en çok kaybettiren" yatırım aracı olmasına neden oldu.

Analistler, gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının genişliği nedeniyle ekonomik belirsizliklerden çok daha agresif etkilendiğini ve yüksek volatilite (oynaklık) riskinin bu hafta tam anlamıyla gerçekleştiğini belirtiyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.