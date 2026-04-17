Tarım ve Orman Bakanlığı, 16 Nisan 2026 tarihli taklit ve tağşiş listesinde çok sayıda üründe uygunsuzluk tespit edildiğini duyurdu. Güncellenen listede zeytinyağı, bal, sucuk, kebap ve köfte gibi geniş bir ürün grubunda yapılan incelemelerde tüketiciyi yanıltan uygulamalar ortaya çıkarıldı.

ZEYTİNYAĞINDA KARIŞIM TESPİTİ

Listede özellikle zeytinyağı ürünlerinde "Tohum yağları karıştırılması" ve "Daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanımı" görüldü

İzmir, Aydın, İstanbul ve Uşak'ta faaliyet gösteren bazı firmalara ait ürünlerde natürel sızma zeytinyağı adı altında farklı yağların karıştırıldığı belirlendi.

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI ETİ!

Denetimlerde birçok et ürününde de uygunsuzluklar tespit edildi. Dana eti olarak satılan bazı ürünlerde kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Sucuk, köfte ve kebap ürünlerinde "Mekanik ayrılmış kanatlı eti" kullanımı dikkat çekerken, bazı ürünlerde sakatat (kalp ve taşlık) tespit edildi.

Ankara, Kayseri, İzmir, Konya ve Antalya'daki işletmelere ait ürünler listede yer aldı.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin tam listesi şu şekilde;

