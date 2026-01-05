Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler, yeni yılın ilk günlerinde piyasalarda yoğunlaşan hareketliliğe ve satış baskısına karşı pay fiyatlarını desteklemek amacıyla geri alım programlarını sürdürüyor. İşte hisselerini geri alan ve pay satışında öne çıkan şirketler...
• ADESE – Tera Portföy tarafından 322.580.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,68’e geriledi.
• BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 243.972 adet pay 19,05 TL fiyattan geri alındı.
• EBEBK – Mahmud Muhammed Topbaş tarafından 55,75 – 56,50 TL fiyat aralığından 314.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 17,04’e yükseldi.
• GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 11,85 TL fiyattan 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 35,97’ye yükseldi.
• IZFAS – Natan Kohen tarafından 10,15 TL fiyattan 1.378.125 adet A, 2.289.937 adet B grubu pay Borsa dışından satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 63,35 – 68,25 TL fiyat aralığından 14.371.902 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,95’e yükseldi.
• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 42.389 adet pay 18,72 – 18,88 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MACKO – Matchzone Teknoloji tarafından 29,30 – 31,06 TL fiyat aralığından 228.758 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,59’a yükseldi.
• MARMR – Ayşe Melike Bitlis Bush tarafından 1,54 – 1,63 TL fiyat aralığından 5.215.985 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,09’a geriledi.
• MARMR – Mehmet Emin Bitlis tarafından 1,54 – 1,63 TL fiyat aralığından 14.836.807 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 19,73’e geriledi.
• MARMR – Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından 1,54 – 1,63 TL fiyat aralığından 14.836.807 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 19,73’e geriledi.
• MARMR – Ahmet Faik Bitlis tarafından 1,54 – 1,63 TL fiyat aralığından 5.110.648 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,80’e geriledi.
• MARMR – Fatma Nilgün Kasrat tarafından 1,54 – 1,63 TL fiyat aralığından 5.489.423 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,30’a geriledi.
• MARKA – US Girişim tarafından 37,00 – 39,20 TL fiyat aralığından 139.874 adet alış ve 436 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,02’ye yükseldi.
• SASA – Erdemoğlu Holding tarafından 3,00 – 3,01 TL fiyat aralığından 36.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 68,90’a yükseldi.
• TEHOL – Pardus Portföy tarafından 72.008.782 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,21’e geriledi.
Kaynak: İnfo Yatırım