Aralarında İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile İzmir, Antalya, Gaziantep, Kayseri gibi illerin oda başkanlıklarının da yer aldığı geniş konsorsiyum tarafından açılan davada mahkeme heyeti, davanın kısmen kabulüne kısmen ise reddine karar verdi.

Mahkeme, TAG hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmederek durdurulması yönünde karar alırken; taksicilerin uygulamanın hemen kapatılmasına yönelik ihtiyati tedbir talebini ise reddetti.

MARTI TAG HİZMETİNE ENGELLEME VE REKLAM YASAĞI

Mahkeme, Martı Teknoloji A.Ş.’nin sunduğu “Martı TAG” hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti.

Karar doğrultusunda, haksız rekabetin men edilmesine (durdurulmasına) karar verilirken; Martı TAG ve TAG Sürücü hizmetlerinin internet sitesi ile mobil uygulama dahil olmak üzere her türlü mecrada sunulmasının engellenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca söz konusu hizmete ilişkin reklam faaliyetlerinin yürütülmesi de yasaklandı.

MOTOSİKLET, SCOOTER VE İNTERNET SİTESİ TALEPLERİ

Taksicilerin tüm talepleri mahkemeden onay almadı. Mahkeme heyeti, taksi temsilcilerinin diğer taleplerine yönelik şu kararları verdi:

• Motosiklet ve Scooter Hizmetleri: Taksicilerin, Martı Motosiklet ve Martı scooter hizmetlerinin de yasaklanması yönündeki talepleri, bu hizmetlerin haksız rekabet oluşturduğunun ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.

• İnternet Sitesi Açık Kalacak: Taksicilerin, Martı TAG’ın internet sitesinin ve uygulamasının bugünden itibaren erişime engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir talebi mahkeme tarafından kabul görmedi ve reddedildi.

KARAR İSTİNAFA AÇIK: "ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ"

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararı yeniden üst mahkemeye taşıyacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Taksicilerin uygulamanın bugün kapatılmasına yönelik tedbir talebi reddedildi. Genel olarak davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verildi. 2024 yıllarında benzer şekilde verilen karar, İstinaf Mahkemesi tarafından hatalı bulunarak kaldırılmıştı. Bu kararı da yeniden İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesine sunacağız. Hukukun üstünlüğüne ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işleyeceğine olan inancımız tam. Bu süreç boyunca bize güvenen TAG ailesinin tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz."

Ulaşım sektöründe dengeleri değiştiren davanın, önümüzdeki günlerde taşınacağı İstinaf Mahkemesi’nde nasıl bir seyir izleyeceği kamuoyu ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.