Reuters'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika kuracağını açıklayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, projeyi durdurma kararı aldı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye'de planlanan üretim tesisinin kurulum sürecinin askıya alındığını ve yatırımın hayata geçirilmesine yönelik belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığını açıkladı.

ÖNCELİK MACARİSTAN'A VERİLDİ

Şirket içindeki yatırım önceliklerinin değiştiğini belirten Stella Li, BYD'nin mevcut dönemde ilk önceliğinin Macaristan'daki yatırımlar olduğunu söyledi.

Li, "Şu anda şirket olarak birinci önceliğimiz Macaristan pazarındaki yatırımlarımız. İkinci odak noktamız ise Avrupa genelinde üretim yapabileceğimiz ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak olacak." ifadelerini kullandı.

MANİSA'DA ÇALIŞMA BAŞLAMADI

BYD'nin Manisa'da planladığı tesis için şu ana kadar herhangi bir altyapı veya inşaat çalışması başlatmadığı belirtilirken, şirket Avrupa'daki ilk üretim üssü olan Macaristan'ın Szeged kentindeki fabrikaya odaklanmış durumda.

Şirketin açıklamasına göre Macaristan tesisinde montaj hatlarının 2026 yılının dördüncü çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

AVRUPA STRATEJİSİ HIZ KAZANDI

Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerini aşmayı amaçlayan BYD, kıta genelinde doğrudan üretici konumuna geçmek için genişleme stratejisini sürdürüyor.

Şirket, sıfırdan fabrika kurmanın zaman ve maliyet yükünü azaltmak amacıyla Stellantis ve Volkswagen'e ait kullanılmayan üretim tesislerini devralma seçeneklerini de değerlendiriyor.

BYD'nin özellikle İtalya ve Fransa'da bulunan bazı fabrikalarla ilgilendiği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım ve 150 bin araçlık üretim kapasitesiyle dikkat çeken Manisa projesinin geleceği ise BYD'nin Avrupa stratejisindeki yeni önceliklere bağlı olarak şekillenecek.