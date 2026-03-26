Borsa İstanbul A.Ş., 25 Mart 2026 tarihli ve E-18454353-100.06-45649 sayılı yazısıyla MARKA Yatırım Holding A.Ş.'den, şirket hisseleri üzerinde yaşanan olağan dışı fiyat ve miktar (ODFM) hareketleri kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumun bulunup bulunmadığını açıklamasını istedi.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca yaptığı açıklamada kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun söz konusu olmadığını belirtti. Ancak bu açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) zamanında gönderilmediğinin tespit edilmesi üzerine Borsa İstanbul, MARKA.E işlem sırasını 26 Mart 2026 itibarıyla geçici olarak işleme kapattı.

Şirket, kamuoyuna yönelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 8. maddesi kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."