Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart ayı getirileri belli oldu. Açıklanan verilere göre en yüksek reel getiri euroda gerçekleşti. Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarında Mart sonuçlarını yayımladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla euroda gerçekleşti.
İKİNCİ SIRADA ALTIN VAR
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi yüzde 1,27 ve dolar yüzde 0,64 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi yüzde 0,69 ve dolar yüzde 0,07 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 12,70 ve DİBS yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 6,23, euro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yüzde 0,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 5,05, dolar yüzde 16,14, euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.