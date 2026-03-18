Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi. Yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olurken Marmara’da kuvvetli rüzgar, bazı bölgelerde ise çığ, don ve sis riski öne çıkıyor. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar özellikle rüzgar ve yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurdun batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise gece saatlerinden itibaren yerel yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği öngörülüyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi sürüyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin arttığı belirtilirken, özellikle dağlık alanlarda bulunanların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Kuzey ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde ise yer yer sis ve pus etkili olacak.
SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR
Denizlerde de olumsuz hava koşulları etkisini gösterecek. Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına, Marmara ve Batı Akdeniz’de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boyunun yer yer 3 metreyi aşabileceği tahmin ediliyor.