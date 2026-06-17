Şirket tarafından 17 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği, şirket esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda 2025 yılı için temettü dağıtılmamasına karar verildiği bildirildi.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI OLUŞMADI

Açıklamada, 2025 hesap döneminde net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın, 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacağı ifade edildi.

Şirket, temettü dağıtılmamasına ilişkin kararın oy birliğiyle alındığını duyurdu.

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