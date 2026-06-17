Verilere göre kurumun alım tarafında en çok tercih ettiği hisseler arasında PSGYO, SASA ve DAPGM öne çıktı.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Gün sonu verilerine göre Tera Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şunlar oldu:

PSGYO: 126,23 milyon lot

SASA: 83,99 milyon lot

DAPGM: 34,62 milyon lot

PEKGY: 19,81 milyon lot

TEHOL: 17,35 milyon lot

PSGYO hissesi, toplam alımların yüzde 36,77'sini oluşturarak listenin ilk sırasında yer aldı. SASA ise yüzde 24,46 payla ikinci sırada bulundu.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım'ın satış tarafında ise şu hisseler öne çıktı:

VAKBN: 2,19 milyon lot

QUAGR: 2,11 milyon lot

ISKPL: 1,79 milyon lot

KAREL: 1,76 milyon lot

EREGL: 1,73 milyon lot

Günlük veriler, Tera Yatırım'ın özellikle gayrimenkul ve sanayi hisselerinde yoğun alım yönünde pozisyon aldığını gösterdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.