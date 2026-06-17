Borsa İstanbul'da 17 Haziran 2026 Çarşamba gününe ilişkin aracı kurum dağılım verileri belli oldu. Gün sonunda Tera Yatırım, toplam 3 milyar 346 milyon 308 bin 130 lot net alım gerçekleştirerek dikkat çekti.
Verilere göre kurumun alım tarafında en çok tercih ettiği hisseler arasında PSGYO, SASA ve DAPGM öne çıktı.
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Gün sonu verilerine göre Tera Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şunlar oldu:
PSGYO: 126,23 milyon lot
SASA: 83,99 milyon lot
DAPGM: 34,62 milyon lot
PEKGY: 19,81 milyon lot
TEHOL: 17,35 milyon lot
PSGYO hissesi, toplam alımların yüzde 36,77'sini oluşturarak listenin ilk sırasında yer aldı. SASA ise yüzde 24,46 payla ikinci sırada bulundu.
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Tera Yatırım'ın satış tarafında ise şu hisseler öne çıktı:
VAKBN: 2,19 milyon lot
QUAGR: 2,11 milyon lot
ISKPL: 1,79 milyon lot
KAREL: 1,76 milyon lot
EREGL: 1,73 milyon lot
Günlük veriler, Tera Yatırım'ın özellikle gayrimenkul ve sanayi hisselerinde yoğun alım yönünde pozisyon aldığını gösterdi.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.