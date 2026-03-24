Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yönü tartışılmaya devam ederken, Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, merkez bankalarının son yıllarda hızlanan altın alımlarının 2026 yılında da devam edeceğini öngördü.

Hangi merkez bankaları öne çıkıyor?

Rapora göre özellikle Çin Merkez Bankası (PBoC), Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son dönemde altın rezervlerini artıran kurumlar arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Rusya Merkez Bankası’nın da uzun vadeli strateji kapsamında altın ağırlığını yüksek tutmaya devam ettiği belirtiliyor.

Rezerv çeşitlendirme ihtiyacı artıyor

Morgan Stanley analistlerine göre gelişmekte olan ülkeler, dolar ve euro gibi rezerv para birimlerine olan bağımlılığı azaltmak için altına yöneliyor. Bu durum, özellikle son yıllarda finansal sistemde yaşanan kırılganlıklar ve yaptırım riskleri sonrası daha da hız kazandı.

Raporda, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimlerin ve ticaret savaşlarının altına olan talebi desteklediği vurgulandı. Altının “güvenli liman” özelliği, merkez bankalarının rezerv tercihlerinde kritik rol oynamaya devam ediyor.

Altın fiyatlarına güçlü destek

Uzmanlara göre merkez bankalarının net alıcı konumunu koruması, altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri sınırlayan önemli bir unsur. Yüksek faiz ortamına rağmen altının güçlü kalmasının arkasında da bu talep dinamiği yer alıyor. Morgan Stanley, önümüzdeki dönemde de merkez bankalarının altın tarafında alıcı olmaya devam edeceğini ve bunun orta-uzun vadede ons altın fiyatları için destekleyici olabileceğini belirtiyor.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Değerlendirmeler genel piyasa yorumlarını içermekte olup yatırım kararları kişisel risk tercihine göre verilmelidir.