HSBC, daha önce 420,00 TL olarak belirlediği MPARK hedef fiyatını, şirketin güçlü operasyonel performansını ve büyüme potansiyelini göz önünde bulundurarak 500,00 TL’ye yükseltti. Banka, hisse senedi için “Al” tavsiyesini ise korumaya devam etti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YÜZDE 18,62’LİK GETİRİ POTANSİYELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde 421,50 TL seviyelerinden işlem gören Medical Park hisseleri, HSBC’nin belirlediği yeni hedef fiyat baz alındığında yatırımcısına yaklaşık %18,62 oranında bir prim potansiyeli sunuyor.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.