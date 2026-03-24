Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazası acı bir haberi beraberinde getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
MSB tarafından yapılan açıklamada, "24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur' ifadelerine yer verildi.
March 24, 2026