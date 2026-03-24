Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen dağ sakızı, son dönemde fiyatıyla dikkat çekiyor. Doğada gezerken bu ürüne rastlayan bir kişi, kısa sürede topladığı sakızlarla yüksek kazanç elde etti. Kilosu 15.000 TL’ye kadar çıkan ürün sayesinde günlük kazanç, yaklaşık 30.000 TL seviyelerine ulaştı.

Doğadan Toplanıyor, Değeri Katlanıyor

Herhangi bir tarım faaliyeti gerektirmeden doğadan elde edilen dağ sakızı, özellikle doğal ve katkısız ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte değer kazandı. Sınırlı bulunması ve zahmetli toplanması, fiyatların bu seviyelere çıkmasında etkili oluyor.

Kısa Sürede Yüksek Kazanç Kapısı

Uzmanlara göre dağ sakızı, doğru zamanda ve doğru bölgede bulunabilirse ciddi bir ek gelir kapısı oluşturabiliyor. Ancak ürünün doğada sınırlı olması ve her bölgede bulunmaması nedeniyle bu kazanç fırsatı herkes için geçerli değil.

Altın ve Borsaya Alternatif Mi?

Son dönemde yatırım araçlarıyla kıyaslanan dağ sakızı, kısa vadede sağladığı yüksek kazançla dikkat çekse de sürdürülebilir bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Uzmanlar, bu tür gelirlerin fırsat bazlı olduğunu ve düzenli kazanç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Hukuki Uyarı ve Editoryal Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır.