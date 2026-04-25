Bilanço Sezonunda Hangi Hisseler Öne Çıkıyor?

En az üç aracı kurumun kâr büyümesi tahmini yayımladığı 14 BIST şirketi bu bilanço sezonunda yatırımcıların gündemine girdi. Söz konusu hisseler net kâr büyümesi beklentisine göre büyükten küçüğe sıralandığında tablonun başında dikkat çekici rakamlar yer alıyor.

SELEC ve AYGAZ: Zıt Tablolar, Güçlü Kâr Beklentisi

Listenin zirvesinde SELEC yer alıyor. Şirketin net satış büyümesinin yüzde 6,71 düzeyinde kalması öngörülürken FAVÖK büyümesinde yüzde 224,18'lik bir artış bekleniyor. Net kâr büyümesi tahmini ise yüzde 48.034,98 ile tablonun açık ara en yükseği konumunda. Düşük baz etkisinin bu rakamı şekillendirdiği değerlendiriliyor.

AYGAZ'da net satışların yüzde 9,51 gerilemesi öngörülse de FAVÖK'te yüzde 9,60, net kârda ise yüzde 3.892,12 artış bekleniyor. Operasyonel verimlilikteki iyileşmenin alt kâr kalemlerine olumlu yansıdığı görülüyor.

TUPRS ve CCOLA: Satıştan Kâra Güçlü Dönüşüm

Tüpraş'ta (TUPRS) net satış büyümesi yüzde 13,54, FAVÖK büyümesi yüzde 30,80 olarak tahmin ediliyor. Net kâr büyümesi beklentisi ise yüzde 3.086,18 ile listenin üst sıralarında yer alıyor.

Coca-Cola İçecek (CCOLA) için net satış büyümesi yüzde 9,69, FAVÖK büyümesi yüzde 55,99 olarak öngörülüyor. Net kâr büyümesi beklentisi yüzde 130,42 ile tablonun orta bandında konumlanıyor.

TRGYO, ENKAI ve ANSGR: Büyüme Hikayesi Devam Ediyor

Türkiye Garanti Bankası Emeklilik ve Hayat (TRGYO) için net satışlarda yüzde 54,42, FAVÖK'te yüzde 80,58 ve net kârda yüzde 98,63 büyüme bekleniyor.

ENKAI'de net satış büyümesi yüzde 52,31, FAVÖK büyümesi yüzde 44,70, net kâr büyümesi ise yüzde 90,68 olarak tahmin ediliyor.

Anadolu Sigorta (ANSGR) ve İş Bankası (ISCTR) için net satış ve FAVÖK tahminleri yayımlanmamış olmakla birlikte, net kâr büyümesi beklentileri sırasıyla yüzde 98,45 ve yüzde 70,06 olarak öne çıkıyor. Finansal şirketlerin yapısal farklılıkları nedeniyle bu kalemlerde analist tahmini bulunmuyor.

ASTOR, CIMSA, ASELS: Savunmadan Çimentoya Geniş Yelpaze

ASTOR'da net satış büyümesi yüzde 16,32, FAVÖK büyümesi yüzde 28,76, net kâr büyümesi ise yüzde 69,07 bekleniyor.

CIMSA'da net satışların yüzde 0,19 gerilemesi öngörülse de FAVÖK yüzde 3,38, net kâr ise yüzde 59,94 artış beklentisiyle pozitif bir görünüm sunuyor.

Aselsan (ASELS) için net satış büyümesi yüzde 14,04, FAVÖK büyümesi yüzde 25,44 ve net kâr büyümesi yüzde 54,02 olarak tahmin ediliyor.

ANHYT, YKBNK ve AKSEN: Listenin Alt Bandı

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) için net satış ve FAVÖK tahminleri bulunmamakla birlikte net kâr büyümesi beklentileri sırasıyla yüzde 50,50 ve yüzde 50,10 seviyesinde.

Aksa Enerji (AKSEN) ise net satışlarda yüzde 28,06 gerileme ve FAVÖK'te yüzde 10,56 artış öngörülmesine karşın net kârda yüzde 44,50 büyüme beklentisiyle listeye dahil olan son şirket olarak yer alıyor.

Takip Edilecek Veri

Bu hisselerin bilanço açıklama tarihleri yakından izlenecek. Gerçekleşen rakamların tahminlerle olan farkı, özellikle net kâr büyümesi yüksek olan şirketlerde sert fiyat hareketlerine zemin hazırlayabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili finansal danışmanlara başvurmanız önerilir.