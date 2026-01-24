Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), teknoloji dünyasının dev isimlerinden Netcad Yazılım A.Ş.'nin halka arz başvurusuna yeşil ışık yaktı. Şirket, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemiyle borsaya güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 1 TL nominal değerli payların 46,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacağı açıklandı.

Halka Arz Takvimi ve Detaylar

SPK onayının ardından şirketin önümüzdeki hafta içinde, yani 28-30 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplamaya çıkması bekleniyor. Toplamda 40 milyon lot payın halka arz edileceği bu süreçte, yatırımcılar "bireysele eşit dağıtım" yöntemiyle pay sahibi olabilecek.

Yatırımcı Başına Tahmini Dağılım

Netcad halka arzında kişi başına düşecek lot sayısı, katılımın yoğunluğuna göre değişkenlik gösterecek. Mevcut piyasa koşullarında 2 milyon kişinin katılması durumunda kişi başı yaklaşık 20 lot (920 TL), katılımın 3 milyon kişiye ulaşması durumunda ise yaklaşık 13-14 lot (600-650 TL) civarında bir dağıtım yapılması öngörülüyor. Eğer katılım 1,5 milyon seviyesinde kalırsa, bu rakam 26-27 lota (1.200 TL) kadar yükselebilir.