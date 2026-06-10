Kripto para piyasalarında satış baskısı sürüyor. ABD ile İran arasında artan askeri gerilim ve Orta Doğu'da barış umutlarının zayıflaması, yatırımcıların risk iştahını azaltırken Bitcoin'de sert düşüşlere neden oldu.

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan askeri gelişmelerin ardından Bitcoin fiyatı 60.892 dolar seviyesine kadar geriledi. BTC, TSİ 14.30 itibarıyla 61.016 dolardan işlem görürken, günlük bazda %2,58, haftalık bazda %4,96 ve aylık bazda %25,42 değer kaybetti.

Kaynak: ForInvest

Öte yandan, JPMorgan'ın iki gün önce yayımladığı raporda, Strategy'nin olası Bitcoin satışlarının piyasada endişe yarattığı belirtildi. Banka, yatırımcı güveninin korunması adına şirketin rezervlerini güçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Analistlere göre Bitcoin piyasasında yılın ikinci yarısına ilişkin olumlu senaryonun gerçekleşmesi için bazı kritik gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor. Bunlar arasında, Michael Saylor liderliğindeki Strategy'nin dolar rezervlerini artırarak gelecekteki Bitcoin satışlarına yönelik endişeleri azaltması ve şirketin 1,7 milyar dolarlık yıllık temettü yükümlülüğünü nasıl karşılayacağına dair netlik sağlaması öne çıkıyor.

Ayrıca, kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri içeren Clarity Act tasarısının yasalaşması da piyasalar açısından önemli görülüyor. Ancak analistler, söz konusu düzenlemenin bu yıl içerisinde onaylanma ihtimalini yüzde 50'nin altında değerlendiriyor.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmeler ve düzenleyici belirsizliklerin kısa vadede kripto para piyasaları üzerindeki baskıyı sürdürmesinin beklendiğini ifade ediyor.

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