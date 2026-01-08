Yüksek enflasyon döneminde fiyatlama gücü sayesinde görece dirençli kalan perakende sektörü, 2026’ya girerken farklı bir dinamiğe geçiyor. Enflasyondaki düşüş eğilimi, tüketici davranışlarında daha rasyonel bir yapıyı öne çıkarırken, hacim büyümesi ile kârlılık arasındaki DENGE yeniden önem kazanıyor.

Bu dönemde perakende şirketleri açısından en kritik başlıklardan biri, maliyet enflasyonu ile satış fiyatları arasındaki makas olacak. Lojistik, personel ve kira giderlerinde görece yavaşlama, marj tarafında rahatlama yaratabilir. Ancak talep tarafında daha temkinli tüketici profili, şirketleri operasyonel verimlilik konusunda daha seçici olmaya zorlayacak.

2026 yılında sektörde ölçek avantajı daha da belirginleşebilir. Geniş mağaza ağına sahip, tedarik zincirini iyi yöneten ve özel markalı ürün oranı yüksek şirketlerin hem fiyat rekabetinde hem de kârlılık tarafında avantajlı konuma geçmesi bekleniyor. Aynı zamanda dijital kanallar, sadakat programları ve veri odaklı satış stratejileri, perakendede ayrışmayı hızlandıran unsurlar olacak.

Gıda perakendesi defansif yapısını korurken, gıda dışı segmentte tüketici güvenine bağlı daha dalgalı bir tablo görülebilir. Dayanıklı tüketim, elektronik ve tekstil gibi alanlarda kampanya yönetimi, stok kontrolü ve ürün gamı başarısı, hisse performanslarında belirleyici rol oynayacak.

Genel görünüm, 2026 yılını perakende sektörü için “yüksek enflasyon kalkanından” “verimlilik ve hacim odaklı” bir modele geçiş yılı olarak işaret ediyor. Bu süreçte güçlü operasyonel yapıya sahip şirketlerin sektör içinde pozitif ayrışması bekleniyor.