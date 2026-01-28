Citigroup, yayımladığı son analizde spot gümüş fiyatına ilişkin çarpıcı bir öngörü paylaştı. Banka, gümüşün önümüzdeki üç ay içinde ons başına 150 dolar seviyesine yükselerek tarihi zirve yapmasını bekliyor.

Analize göre bu beklenti, gümüş piyasasında devam eden güçlü yükseliş trendinin sürdüğüne işaret ediyor.

ÇİN TALEBİ YÜKSELİŞİ BESLİYOR

Citigroup analistleri, özellikle Çin kaynaklı alımların güçlü seyrini koruduğunu vurguladı. Mevcut yatırımcıların satışa yönelmesi için daha yüksek fiyat seviyelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, bu durumun gümüşte yükseliş ivmesini canlı tutabileceği ifade edildi.

CITI GÜMÜŞÜ "ALTININ KARESİ" OLARAK TANIMLADI

Analist notunda gümüşün, altına kıyasla çok daha sert fiyat hareketleri sergilediğine dikkat çekildi. Bu volatil yapı, "Altının karesi" ya da "Altının steroide girmiş hali" benzetmesiyle tanımlandı.

Citigroup'a göre gümüş, tarihsel ortalamalara göre altına kıyasla pahalı görünene kadar bu agresif yükseliş eğilimini sürdürebilir.

2008 YILINDAN BU YANA EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ KAYDETMİŞTİ

Gümüş fiyatı pazartesi günü yaklaşık yüzde 14 artışla 117,71 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı. Bu hareket, 2008 küresel finans krizinden bu yana görülen en güçlü günlük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

170 DOLAR İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Citigroup analistleri, altın/gümüş rasyosunun 2011 yılında görülen 32'ye 1 seviyesine geri dönmesi halinde, gümüş fiyatının 170 dolara kadar yükselebileceği senaryosunun da masada olduğunu belirtti.

GÜMÜŞ FİYATLARI ŞU ANDA NE KADAR?

Ons gümüş fiyatları geçtiğimiz günlerde 3 haneli rakamları geçmesinin ardından bugünde güçlü seyrini sürdürüyor. Gümüşün ons fiyatı saat 09.40 itibarıyla 114,82 dolar seviyelerinde seyrediyor.

DİĞER KIYMETLİ METALLERDE SON DURUM

Paladyum: 1.946,74 dolar

Platin: 2.684,50 dolar