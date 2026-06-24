ABD ham petrolü (WTI), önceki seansta yüzde 1'in altında değer kaybetmesinin ardından varil başına 73 dolar seviyelerinde işlem görürken, Brent petrol ise günü 77 doların üzerinde seyrediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GÜVEN ALGISI GÜÇLENDİ

Gemilerin boğazdan geçiş sırasında uydu sinyallerini açık tutmaya başlaması, armatörlerin bölgedeki güven algısının güçlendiğine işaret etti. Uluslararası Denizcilik Örgütü de Basra Körfezi'nden yüzlerce geminin güvenli şekilde ayrılabilmesi için gerekli güvencelerin sağlandığını açıkladı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE İLK İLERLEME SİNYALİ

ABD ile İran arasında şubat ayı sonunda başlayan çatışmaları sona erdirmeye yönelik müzakerelerde ilk aşamada ilerleme kaydedildiği belirtilirken, görüşmelerin uzun sürebileceği ve taraflardan farklı açıklamaların gelmeye devam ettiği ifade edildi.

Bu süreçte İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve geçiş maliyetlerini kapsayan bir anlaşma üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu gelişme, İran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep edebileceğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

ABD'DE STOKLAR AZALIYOR

Öte yandan ABD'de arz tarafına ilişkin sıkışıklık sinyalleri sürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün verilerine göre, Oklahoma'daki Cushing depolama tesisinde ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azaldı.

Çarşamba günü açıklanacak resmi verilerin bu düşüşü doğrulaması halinde, stokların genel olarak asgari işletme seviyesi olarak kabul edilen 20 milyon varilin altına gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Ekonomim

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