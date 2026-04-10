Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve yoğun veri gündemi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yatırımcılar temkinli iyimser bir görünüm sergiliyor. ABD–İran hattındaki açıklamalar ve bugün açıklanacak enflasyon verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Borsa İstanbul’da ise güne alıcılı başlangıç beklentisi öne çıkıyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ VE KÜRESEL MESAJLAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini belirterek bunun anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi. Öte yandan Bloomberg’e göre Dünya Bankası, savaşın ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere 20–25 milyar dolarlık acil finansman sağlayabilir.

ABD tarafında Çinli otomobil üreticilerine yönelik teknoloji kısıtlamalarının süreceği mesajı verilirken, Fed başkanlığı için adı geçen Warsh’un adaylığına ilişkin Senato sürecinde gecikme yaşandığı bildirildi.

ASYA VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin paskalya için ateşkes ilan etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan’da ateşkes olmayacağını açıkladı.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Yurt içinde bugün sanayi üretimi verisi açıklanacak. Küresel tarafta ise ABD ve Almanya’da açıklanacak TÜFE verileri piyasaların odağında yer alıyor.

ABD–İran görüşmelerinin bu hafta Pakistan’da yapılması beklenirken, ABD’nin gelecek hafta İsrail–Lübnan görüşmelerine ev sahipliği yapacağı bildirildi.

BORSADA AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin güne alıcılı başlaması bekleniyor. Gün içinde veri akışı ve haber başlıklarının fiyatlamalar üzerinde etkili olması öngörülüyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

ALVES – 120 gün vadeli 179,5 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

AKHAN – Makarna fabrikası üretim hatları sonrasında robotik sistemlerin de devreye alındığı açıklandı.

ALKA – İzmir – Kemalpaşa’da devam eden 125.000 ton/yıl kapasiteli ikinci kağıt makinesi yatırımında çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığı açıklandı.

BALAT – Şirket iştiraki Berka Balatçılık’ın %22,2’lik payının 26,5 milyon TL’ye satıldığı, şirketin Berka Balatçılık’daki payının %8,41’e gerilediği açıklandı.

BALAT – İştirak payının satılması kapsamında elde edilen kaynağın Balat Savunma olmak üzere stratejik yatırımlarda kullanılmasının planlandığı açıklandı.

BAHKM – Kırıkkale Şubesine yapılacak olan fabrika yatırımı kapsamında Bakanlık’tan 247,6 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

BOBET – Demirciköy Şubesinin kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

CEOEM – Şirketin, bir kamu kurumu tarafından açılan ihaleyi 689,5 milyon TL bedelle kazandığı ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin, 65,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

DCTTR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

EMKEL – Şirket ile Türk Metal Sendikası arasında yeni döneme ilişkin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

GRTHO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

GLCVY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 630 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

GSDHO – GSD Shipping B.V.'nin Malta'da GSD 4 Limited ünvanlı ve 5.000 dolar sermayeli şirket kurmasına karar verdiği açıklandı.

GEDIK & INVEO – Şirketlerin pay sahibi olduğu Turpe GSYO’nun GSYO statüsünden çıkarılarak anonim şirket olarak faaliyetlerine devam etmesi kararının SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

HALKB – Yönetim Kurulu Başkanlığına Meltem Taylan Aydın’ın, Genel Müdürlüğe Süleyman Özdil’in atandığı açıklandı.

HALKB – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ISKPL – Esra Çeker tarafından 1.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ISBIR – Şirket bağlı ortaklığı İşbir Sünger’in paylarının satışının iptali için açılan davada, davacılara eksik harcı tamamlamaları için verilen 2 haftalık süre içinde ödeme yapılmadığı, bu kapsamda dava dosyasının işlemden kaldırıldığı açıklandı.

IEYHO – Şirket bağlı ortaklıklarında sermaye artırımlarının gerçekleştiği açıklandı.

KUYAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

KTLEV – Mardin’de şube açıldığı belirtildi.

KORDS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

MOBTL – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SAYAS – Şirketin, 2026 yılının ikinci çeyreğinde Ateş Wind Power'’dan 2,6 milyon euro hasılat beklediği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 370 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

RYGYO – Şirket portföyünde yer alan 32.071 m²’lik arsaya ilişkin yapı ruhsatının alındığı ve depo yatırımına başlandığı açıklandı.

RUBNS & YIGIT – VBTS kapsamında şirket paylarına 8 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

SARKY – DMSAS’ın sermaye artırımına iştirak edileceği açıklandı.

SKYLP – Şirketin, NSC Bilişim Hizmetleri’ni devralma suretiyle birleşmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

THYAO – Mart ayında 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %20,7 artışla 2,5 milyona, yolcu doluluk oranı 8,0 puan artışla %82,3’e, dış hat yolcu sayısı %13,6 artışla 4,7 milyona, yolcu doluluk oranı 5,9 puan artışla %83,7’ye, toplam yolcu sayısı %16 artışla 7,2 milyona, yolcu doluluk oranı 6,1 puan artışla %83,6’ya yükseldi.

THYAO – Ocak – Mart döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %11,9 artışla 7,1 milyona, yolcu doluluk oranı 3,6 puan artışla %84,4’e, dış hat yolcu sayısı %13,1 artışla 14,2 milyona, yolcu doluluk oranı 2,8 puan artışla %83,4’e, toplam yolcu sayısı %12,7 artışla 21,3 milyona, yolcu doluluk oranı 2,9 puan artışla %83,5’e yükseldi.

THYAO – Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Murat Şeker’in, Genel Müdürlüğe ise Ahmet Olmuştur’un atanmasına karar verildiği açıklandı.

TSPOR – 2025 yılı 3. Çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.

TMPOL – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

VAKBN – Mustafa Saydam'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Osman Arslan'ın Genel Müdür olarak seçilmesine karar verildiği açıklandı.

YIGIT – Behay Holding tarafından pay başına 27,50 TL fiyattan 14.724.500 adet payın TAS’ta bir alıcıya satıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

FORMT – Tahsisli sermaye artırımının gerçekleştiği açıklandı.

SAMAT – Şirket sermayesinin 112,4 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 224,8 milyon TL nakden artışla 337,2 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

BORSA İSTANBUL PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 51,75 – 51,85 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,44’e yükseldi.

ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,38 – 3,40 TL fiyat aralığından 31.236.478 adet alış ve 18.772.692 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,25’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 5,79 – 5,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.400.000 adet pay 6,00 – 6,24 TL fiyat aralığından geri alındı.

FRIGO – Geri alınan 1.379.044 adet pay 9,45 – 9,71 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 7,6 milyon TL gelir elde edildi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 14,92 – 14,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLCVY – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

GOLTS – İsmail Tarman tarafından 375,00 – 378 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,98’e geriledi.

SURGY – Sur Yapı tarafından 55,39 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %74,91’e geriledi.

SASA – Bank of America Corporation tarafından 2,50 – 2,51 TL fiyat aralığından 208.734.668 adet alış ve 57.466.877 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,0’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ARMGD, BAYRK, DEVA, DOHOL, KRDMD, POLTK

Kaynak: İnfo Yatırım