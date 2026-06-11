Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdikleri bildirimlerden derlenen duyurular şöyle:

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AKBNK – Yurt dışında 12 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

AGESA – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Medisa Sigorta’nın 1,1 milyar TL’den 1,9 milyar TL’ye yükseltileceği ve şirketin sermaye artırımına iştirak edeceği açıklandı.

ALARK – Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji ile Sınırlı Sorumlu Angim Tuzla Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi arasında, Alarko Enerji'ye ait İstanbul Tuzla’daki 23.571 m 2 taşınmazın vadeli olarak satışına ilişkin anlaşmaya varıldığı açıklandı.

ALFAS – Şirketin, Astronergy Yüksek Teknoloji’nin yüzde 50’sini aldığı, Astronergy'nin sermayesinin 973,4 milyon TL'den 1,67 milyar TL'ye yükseltildiği, artırılan sermayenin 346,1 milyon TL'lik kısmı şirket tarafından nakden karşılandığı açıklandı.

BORLS – Şirketin, finansal yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği açıklandı.

BRISA – Rekabet Kurulu tarafından şirkete 764,3 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

BRISA – 6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

BRKO – Şirketin, Neva Capital’e yüzde 51 iştirak etmesi tescil edildi.

BURCE – Şirketin mülkiyetinde bulunan Bursa Nilüfer’deki üç katlı betonarme karkas fabrika binası ve arsası ile ilave bir katlı fabrika binası ve arsası üzerindeki HALKB lehine olan ipoteklerin kaldırıldığı açıklandı.

CRDFA – 670 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamınd yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

DEVA – 4 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamınd yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı

EKGYO – Şirket ile TOKİ arasında imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 18 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

EKGYO – 1. oturumu yapılan İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun 16 Haziran’da yapılacağı açıklandı.

ENDAE – Hamide Gaye Lange tarafından 391.792 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GOODY – Rekabet Kurulu tarafından şirkete 336,1 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

GSDHO – GSD Yatırım Bankası’nın sermayesinin 240 milyon TL’den iç kaynaklardan 1,7 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

HRKET – Şirketin, 4,1 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

IHLGM – Şirketin, Manisa’da bulunan IV. Grup maden ruhsatının devrine ilişkin sözleşme imzalandığı açıklandı.

JANTS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr)’den AA-(tr92ye revize edildiği açıklandı.

KLSYN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 5,0 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

LIDFA – Denge Varlık tarafından, AKBNK tarafından gerçekleştirilen 407,7 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanıldığı açıklandı.

MAGEN – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

MEDTR – Şirketin, Denizli Devlet Hastanesi tarafından gerçekleşen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

MAVI – Pay geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

MERKO – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 438,4 milyon TL’sinin bina ve arsa yatırımlarında, 79,6 milyon TL’sinin makine ve ekipman yatırımlarında kullanılacağı açıklandı.

PRKME – Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın ile Eti Soda Üretim arasında imzalanan ömür satış sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığı açıklandı.

PNSUT – 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamınd yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı

RUBNS – Mayıs – Haziran döneminde 2,7 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

RNPOL – Yozgat’teki tarla ve GES’in 125 milyon TL’ye Fourth Faz Enerji’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

SANFM – Şirketin, 5.194 m² ilave arsa başvurusunun Sakarya 2.OSB Müdürlüğü tarafından olumlu sonuçlandığı, ödemelerin 10,1 milyon TL’sinin peşin, 3,9 milyon TL’sinin 6 ay taksitle ödeneceği açıklandı.

SKYMD – 4 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamınd yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

THYAO – Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 4,1 artışla 2,8 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla yüzde 84,4’e geriledi. Dış hat yolcu sayısı yüzde 3,5 artışla 5,1 milyona, yolcu doluluk oranı 3,3 puan artışla yüzde 84’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı yüzde 3,7 artışla 7,9 milyona, yolcu doluluk oranı 2,9 puan artışla yüzde 84’e yükseldi.

THYAO – Ocak – Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 6,3 artışla 12,3 milyona, yolcu doluluk oranı 0,9 puan artışla yüzde 83,5’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı yüzde 7,7 artışla 24,1 milyona, yolcu doluluk oranı 2,5 puan artışla yüzde 83,5’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı yüzde 7,3 artışla 36,4 milyona, yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla yüzde 83,6’ya yükseldi.

UNLU – 302 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

VSNMD – Şirket tarafından Kahramanmaraş’ta bulunan maden ocağına ilişkin işletme izni başvuru sürecinin tamamlandığı açıklandı.

YKBNK – Bankanın kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talebinin olumlu karşılandığı açıklandı.

ZOREN – Şirketin bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik’e devredilen Tekkehamam II JES projesinin sonlandırıldığı, lisans iptal sürecinin başlatıldığı ve Zorlu Doğal Elektrik’e Denizli Büyükşehir Belediyesi ihalelerine yönelik 1 yıllık katılım yasağı getirildiği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

GOODY – Şirket sermayesinin 270 milyon TL'den yüzde 462,9 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 1,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MERKO – Şirket sermayesinin 850 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 850 milyon TL nakden artışla 1,7 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

TURSG – Şirket sermayesinin 10 milyar TL'den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 10 milyar TL artışla 20 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ULUFA – Şirket sermayesi bugün 540 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelsiz olarak 540 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 1,91 TL’ye denk gelmekte.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 270.725 adet pay 30,34 – 31,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCOM – Hasan Yalçın tarafından 4,00 – 6,00 TL fiyat aralığından 25.275.443 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,58’e yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 15,50 TL fiyattan geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geir alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 23,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 239.496 adet pay 39,72 – 40,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

TABGD – TFI Tab Gıda tarafından 27.626.516 adet pay devredilirken, şirket sermayesindeki payı yüzde 39,33’e geriledi.

TABGD – Recep Caner Dikici tarafından 110.772 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,04’e yükseldi.

TABGD – Özgür Çetinkaya tarafından 55.386 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,02’ye yükseldi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 286.75 4.589.786.421,50 % 0.61 11:05 ASELS 386 3.066.978.537,25 % 2.46 11:05 EUPWR 96.45 2.006.891.860,70 % -0.16 11:05 AKBNK 66.65 1.478.333.015,65 % 0.83 11:05 KTLEV 165.6 1.429.021.836,50 % 2.86 11:05 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım