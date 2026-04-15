13-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan IMF – Dünya Bankası Toplantıları'na odaklanırken, Türkiye'ye dair kredi derecelendirme kuruluşlarının rapor takviminde S&P'nin 17 Nisan, Scope Ratings'in ise 24 Nisan'daki açıklamaları kritik önem taşıyor.

Dış piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın görevinin 15 Mayıs’ta sona erecek olması ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ARZUM – 87 gün vadeli 61,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ASTOR – Astor Holding tarafından 59.750.000 adet payın kurumsal yatırımcılara pay başına 187,50 TL fiyattan satılacağı açıklandı.

ASTOR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 816 milyon TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 115.920.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

AGROT – Hümeyra Keskin tarafından 115.920.000 adet payın pay başına 3,00 TL’den 1 alıcıya TAS’ta satışı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

AKSEN – Haziran’da imzalanan 150 milyon dolarlık kredi sözleşmesine ek olarak Afrika bölgesindeki santral projelerinde kullanılmak üzere AFC ile 300 milyon dolar tutarında Kredi Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ALBRK – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

BORLS & KAPLM & KTSKR – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

DOGUB – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

ECILC – Eczacıbaşı Holding tarafından 22.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ECILC – Eczacıbaşı Holding’in ECILC’de sahip olduğu 22.500.000 adet payın, pay başına 92,82 TL fiyattan bugün kurumsal yatırımcılara satılacağı açıklandı.

FZLGY – Şirketin, Fuzul İnşaat’taki paylarını 325 milyon TL bedelle Fuzul Holding’e sattığı açıklandı.

GLRMK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Gülermak Renewables’in Orrön Kastorf Agri – PV’yi 4,7 milyon euroya almak için sözleşme imzaladığı açıklandı.

GIPTA – Tera Yatırım Holding tarafından Bilge Grup’un %31,4’ünün ve CPR Enerji’nin %34,65’inin devir alındığı, Tera Yatırım Holding’in GIPTA’daki payının dolaylı %20 olduğu açıklandı.

HLGYO – İstanbul Eyüp’teki proje kapsamında şirket ve Kuzu Grup Adi Ortaklığının kurulmasına karar verildiği ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

MEDTR – Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 2026 Yılı Kemoterapi Malzemeleri Alımı ihalesine katılım sağladığı açıklandı.

MEDTR – Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihalenin 16,0 milyon TL bedelle şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

OFSYM – Şirketin, yeni kurulacak GSYO’ya iştirak etmesine karar verdiği açıklandı.

OYYAT – 62 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

OZYSR – Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2,7 milyon dolar, 3,1 milyon euro ve 1 milyon sterlin tutarlarında sipariş aldığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 35 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PENTA – Şirketin, Huawei markası tarafından 2025 Yılının Mükemmel Distribütörü ödülünü aldığı açıklandı.

PSGYO – EKGYO tarafından gerçekleştirilen Ankara Gölbaşı Taşpınar Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 23 milyar TL Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri ile şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.

SKYLP – Şirketin, NSC Bilişim’i devralma suretiyle birleşme işlemi kapsamında SPK’ya başvuru yapılması ardından Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldığı açıklandı.

SUNTK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TRGYO – Şirketin, Samsun’daki 37.000 m2’lik taşınmazı 805 milyon TL bedelle aldığı açıklandı.

TCKRC – Şirketin, MKE ihale portalına kabul edildiği açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 4,1 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 461 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YYLGD – Niğde’deki 11 adet üretim hattı yatırımının 7’sinin tamamlanarak ürünlerin satışa sunulduğu ve 4 adet üretim hattında da test süreçlerinin tamamlandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 56,10 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %24,45’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 252.286 adet pay 23,62 – 23,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

ANELE – LGIP Funds tarafından 21,04 TL fiyattan 94.755.487 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 19,50 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 10,89 TL fiyattan 617.092 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,77’ye yükseldi.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 5,89 – 5,93 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 4,43 TL fiyattan 54.674.944 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,19’a yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 339 adet pay 43,16 TL fiyattan geri alındı.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 62,40 TL fiyattan 1.974.681 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %73,13’e geriledi.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 33,94 – 34,28 TL fiyat aralığından 17.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %17,07’ye yükseldi.

VANGD & METRO – METRO tarafından 79,00 – 82,65 TL fiyat aralığından 250.000 adet VANGD payı satılırken, METRO’nun VANGD’deki payı %3,1’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

ONRYT – Şirket sermayesinin 62,8 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 188,5 milyon TL artışla 251,3 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

ULUFA – Şirket sermayesinin 540 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 540 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.