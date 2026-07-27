Küresel piyasalarda yeni haftaya temkinli bir görünümle başlanırken, yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak kritik merkez bankası kararları ve makroekonomik veriler yer alıyor. Borsa İstanbul'da güne hafif alıcılı bir başlangıç beklenirken, uluslararası gündemde Moody's'in Türkiye değerlendirmesi, ABD-İran hattındaki gelişmeler ve Fed'in faiz kararı beklentileri öne çıkıyor.

GÜNDEMDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi. Kuruluş ayrıca 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29'a yükseltirken, 2027 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı.

Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasındaki tansiyonun geçici olarak düşmesi dikkat çekti. Taraflar saldırıları durdururken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliği için Umman'ın arabuluculuğunda görüşmeler devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamalarda bulunurken, gelecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

Deutsche Bank ise Temmuz ayı PPK kararına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasında küresel jeopolitik riskler ile enerji maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğunu belirtti.

BU HAFTA PİYASALAR HANGİ GELİŞMELERİ İZLEYECEK?

Yurt içinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, haftanın geri kalanında hem yurt içi hem de küresel piyasalarda kritik başlıklar takip edilecek. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı, perşembe günü ise Türkiye'de işsizlik oranı, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin PCE enflasyon verisi yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin haftaya hafif alıcılı başlamasını beklerken, küresel piyasalarda merkez bankalarından gelecek mesajların hafta boyunca fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 24 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ & ENERY – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Enerya Erzincan Gaz Dağıtım tarafından Kemaliye ilçesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve EPDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ALBTN – Şirket payları 29 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ALKIM – ALKA’nın tahsisli sermaye artırımına iştirak edileceği açıklandı.

AVGYO – Antalya Alanya’da bulunan 156 m 2 ’lik dairenin 1 aylığına 32.000 TL’ye kiraya verildiği açıklandı.

AVGYO – Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletmesinde bulunan 4 adet bilet satış bürosunun Metro Turizm’e aylık 50.000 TL bedelle kiralanmasına karar verildiği açıklandı.

ANELE – Şirketin iştiraki Anel Engineering ile Shotton Mill Ltd arasında 154 milyon sterlin tutarında imzalanan Shotton Kağıt İşleme Fabrikası mekanik ve elektrik işleri sözleşmesinin işverenin projeyi sonlandırma talebi üzerine durdurulma sürecine girildiği, iştirak için tasfiye sürecinin başlatıldığı, işverenden doğan alacakların tahsili ve kesin hesap mutabakat görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.

BEWEN – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Temmuz’da toplanacak.

BIOEN – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

BURCE – 15 mavi yaka personelimizin iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı açıklandı.

CATES – Çankırı Şubesi’nin açılmasına karar verildiği açıklandı.

CEMAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum rating notunun teyit edildiği açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in halka açılması amacıyla KSS sistemine geçişinin SPK tarafından olumlu karşılandığı, Bakanlık izni ardından halka arz çalışmalarına başlanacağı açıklandı.

CUSAN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den BBB-(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

DGNMO – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı Tamamlama İşi’nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

FRMPL – Şirketin, 330 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

FZLGY – İstanbul Başakşehir’deki arsanın 875 milyon TL bedelle Azimut Portföy Topraktan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satıldığı açıklandı.

FZLGY – Fuzul Holding tarafından 125.000.000 adede kadar olan payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin olarak, pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

FZLGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,3 milyar TL’den 20 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

HKTM – SFM Makine Sanayi’nin %80 payının 10 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği, satış sonucunda 8,1 milyon TL zarar oluşacağı açıklandı.

IZMDC – VBTS kapsamında şirket paylarına 26 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KRDMA & KRDMB & KRDMD – Şirketin 27,0 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

KGYO – Salih Can Bülbül tarafından 4.229.487 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

METEN – Şirket payları 28 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

METRO – Şirket ile Kayserispor arasında 54 milyon TL bedelle reklam sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

MOPAS – İstanbul’da mağaza açıldığı belirtildi.

MEYSU – Şirketin İncesu Fabrikası'nda Gülhane Gazoz ile doğal mineralli portakal aromalı gazoz üretimine başlandığı açıklandı.

NTHOL & MERIT – Şirket bağlı ortaklığı Merit Kıbrıs Turizm’in Girne'de hizmet veren Merit Crystal Cove Hotel'inin bugünden itibaren yeniden hizmete açılacağı belirtildi.

QNBTR – Yurt dışında 374 gün vadeli 11 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QUICK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 – 30 – 31 Temmuz’da toplanacak.

PLTUR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Genel Kurul tarafından da onaylandı.

PAPIL – Salih Can Bülbül tarafından 350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 31.904.739 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SKBNK – Nurdan Ortayatırtmacı tarafından 3.121.510 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SURGY – Salih Can Bülbül tarafından 253.299 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

TKFEN – Can Kültür’e ait %42,8 payın OYAK'a ait ON Investment'a devrinin tamamlandığı açıklandı.

TERA – Acıbadem İrtibat Bürosu'nun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.

YUNSA – Şirket ile Kobirate arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi'nin 1 yıllık yenilendiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 374 gün vadeli 5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

KORDS – Şirket sermayesinin 194,5 milyon TL'den %1.799,9 oranında bedelsiz olarak 3,5 milyar TL artışla 3,7 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi MERCN 0,2101 0,1786 %0,88 28.07.2026

PAY ALIM-SATIMLAR

Şirketlerin 24 Temmuz 2026 tarihinde KAP'a gönderdiği pay alım-satım bildirimlerine ilişkin duyurulardan derlenenler şu şekilde;

ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 3,53 – 3,55 TL fiyat aralığından geri alındı.

ATSYH – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Yıldırım tarafından 104,00 TL fiyattan 22.406 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.

AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 15,69 – 16,03 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 382,33 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 6,84 – 7,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 800.000 adet pay 6,21 – 6,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220.000 adet pay 22,40 – 23,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Bank of America Corporation tarafından 30,65 – 31,21 TL fiyat aralığından 7.360.789 adet alış ve 12.734.874 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,26’ya geriledi.

SANFM – Bank of America Corporation tarafından 9,58 – 9,61 TL fiyat aralığından 1.304.469 adet alış ve 778.955 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,07’ye yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.005.815 adet pay 48,54 – 49,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;EDATA, KUVVA, RTALB

(İNFO YATIRIM)