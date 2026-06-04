Uluslararası tarafta ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları istihdamın nabzını tutacakken, Avrupa kanadında ise ECB Başkanı Lagarde’ın yapacağı konuşma ve para politikasına yönelik mesajları takip edilecek. Siyasi ve ekonomik diplomasinin kalbi ise 15 – 17 Haziran’da düzenlenecek G7 Zirvesi’nde atacak.

Yurt içi ve yurt dışındaki bu yoğun veri trafiği ve makroekonomik belirsizlikler öncesinde, Borsa İstanbul’un bu sabah güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

ARDYZ – Şirketin, 3,5 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

ALVES – 160 gün vadeli 400 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

AKSEN – Gaziantep Pamuk Depolamalı GES yatırımının ticari işletmeye başladığı açıklandı.

ATEKS – Mahkeme tarafından şirketin konkordato talebine ilişkin nihai kararın değerlendirilmesi amacıyla 18 Haziran’da duruşma yapılacağı açıklandı.

BAGFS – 5 yatırımcı tarafından şirketin genel kurulundaki bazı maddelerin iptali kapsamında dava açıldığı belirtildi.

BVSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

BAHKM – Kırıkkale Şubesi yatırım teşvik tutarının 352 milyon TL’den 354,1 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

BSOKE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 38 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

BSOKE – Genel kurula katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini tutanağa geçirten ayrılma hakkına sahip pay sahibi olmadığı açıklandı.

CUSAN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılım sağladığı açıklandı.

DARDL – Niyazi Önen Holding tarafından 47.033.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EBEBK – Mayıs ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %28, internet sitesi ziyaretçi sayısının %10 arttığı açıklandı.

EBEBK – Ocak – Mayıs ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının %12, internet sitesi ziyaretçi sayısının %2 arttığı açıklandı.

ENDAE – Şükrü Kayabaşı tarafından 1.853.281 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GOODY – Şirket ile Lastik – İş ve Kiplas arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

GLYHO – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı GPH’nin Ferrol Kruvaziyer Limanı'nın 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik imtiyaz hakkını resmi olarak kazandığı, onaylanan proje kapsamında, GPH'nin ilk faz inşaat projesini üç ay içinde ilgili otoritelere sunması, gerekli izinlerin alınmasının ardından ise altı ay içinde inşaat çalışmalarına başlamasının planlandığı açıklandı.

ISFIN – 183 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

IHLAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 419,2 milyon TL’sinin proje finansmanı ve yenilenebilir enerji yatırımlarında, 700 milyon TL’sinin borç kapamada, 375 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

ISCTR – Yurt dışında 370 gün vadeli 100 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ISCTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 15,9 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ISCTR – Yurt dışında 379 gün vadeli 16,0 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

KLPVY – Şirketin, 812,5 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

KLSYN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 5,0 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

KONKA – Şirketin, İzmir'de kurulacak Özel Endüstri Bölgesi için imar planı sürecinde kapsamında Şirketin özel endüstri bölgesine ilişkin ilk imar planının Bakanlık tarafından onaylandığı ve bir hafta süreyle askıya çıkarıldığı açıklandı.

MAGEN – ESEN tarafından 85.800.000 adet payın hızlandırılmış talep yöntemi ile kurumsal yatırımcılara 53,55 TL fiyattan satıldığı açıklandı.

MAGEN – ESEN tarafından 85.800.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

MAGEN – %100 oranında bağlı ortaklığı Bosphorus Yenilenebilir Enerji ile yurt içinde bir şirket arasında Denizli ve Manisa’da 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatının devralınmasına sürecin tamamlandığı açıklandı.

OZKGY – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi birinci oturumuna katıldığı açıklandı.

OTKAR – Automecanica S.A. paylarının devralınması işleminin tamamlandığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 377 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 372 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PNSUT – 182 gün vadeli 41 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PRZMA – Şirket ortakları Metin Kuru ve Raşit Kuru'ya ait A ve B grubu payların devrine ilişkin görüşmeler devam ederken, işlemin daha önce açıklanan DLT Turizm yerine, Tera Turizm ve Ticaret üzerinden gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.

SKYMD – 91 gün vadeli 394 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TRILC – Şirket payları bugünden itibaren YİP’te işlem görecek.

TRILC – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BB(tr)’den CC (tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

TRILC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

TKNSA – 181 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

TSPOR – Futbolcusu Oleksandr Zubkov'un 4 milyon euro bedelle AEK’ya satıldığı açıklandı.

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PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 240.000 adet pay 31,72 – 32,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

CELHA – Artaş İnşaat tarafından 6,54 TL fiyattan 310.043.672 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

CGCAM – Bulls Portföy tarafından 17.692.706 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,38’e yükseldi.

DSTKF – Tera Portföy tarafından 196.915 adet alış ve 11.852 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,91 – 8,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 349.336 adet pay 23,75 TL fiyattan ger, alındı.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 15,25 – 15,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 39,18 – 39,34 TL fiyat aralığından geri alındı.

SANEL – Ali Yıldırım tarafından 49,16 TL fiyattan 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %16,80’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

MEGMT – Şirket sermayesinin 265 milyon TL’den %860 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SKBNK – Banka sermayesinin 2,5 milyar TL’den %40 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

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