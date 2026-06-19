Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Kurul, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetlerinin tek kontrolünün devralınmasına izin verdi.

Açıklamada, söz konusu işlemin Uber tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde değerlendirildiği ve bu kapsamda onaylandığı belirtildi.

Taahhütler arasında Uber'in Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım yapma planı da yer aldı. Rekabet Kurumu, söz konusu yatırımın yüksek nitelikli istihdamın desteklenmesine, yerel mühendislik kapasitesinin güçlendirilmesine ve Türkiye'nin dijital ile teknoloji altyapısının gelişimine katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Kurulun devralma işlemine ilişkin gerekçeli kararının ilerleyen günlerde Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA