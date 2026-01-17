Küresel sanayinin vazgeçilmezi alüminyumda taşlar yerinden oynuyor. Veriler, alüminyum piyasasının son yirmi yılda ilk kez "yeni arzın neredeyse hiç gelmeyeceği" bir döneme girdiğini gösteriyor. Bu durum, otomotivden ambalaja, havacılıktan teknolojiye kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyecek bir fiyat rallisinin habercisi olabilir.

Çin'in Hakimiyeti Duvara Tosladı

Dünya üretiminin yarısından fazlasını tek başına karşılayan Çin, artık eskisi gibi piyasayı metale boğamıyor. Çin hükümetinin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında koyduğu yıllık 45 milyon tonluk üretim sınırı, kapasitelerin %97’sine ulaştı. Bu da demek oluyor ki, Çin artık dünyaya daha fazla alüminyum satamayacak.

Alüminyumun Yeni Rakibi: Yapay Zeka!

Haberin en dikkat çekici noktalarından biri ise enerji savaşları. Alüminyum üretimi yüksek elektrik enerjisi gerektiriyor. Ancak bugün alüminyum fabrikalarının karşısında çok dişli bir rakip var: Yapay Zeka veri merkezleri. Teknoloji devleri, elektrik için alüminyum üreticilerinin ödediği rakamın neredeyse üç katını (megavat saat başına 115 doların üzerinde) ödemeye hazır. Bu durum, özellikle Avrupa ve ABD’deki fabrikaların enerji maliyetleri nedeniyle kapısına kilit vurmasına yol açıyor.

Arz Açığı Kapıda: 2026 Kritik Yıl

Analistlere göre 2026 yılında dünya genelinde 365 bin tonluk bir alüminyum eksiği yaşanacak. Eğer Mozambik'teki dev Mozal tesisi de planlandığı gibi kapanırsa, bu açık 600 bin tonun üzerine çıkabilir. Stokların son yılların en düşük seviyesinde olması, fiyatların 2022 yılındaki 3.000 dolar üzerindeki tarihi zirvelerini tekrar test etmesine neden olabilir.

Türk Yatırımcısı İçin Ne Anlama Geliyor? (TUCLK Detayı)

Küresel alüminyum fiyatlarındaki bu yükseliş potansiyeli, Borsa İstanbul’da işlem gören metal ve sanayi şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Özellikle yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon teknolojisiyle Avrupa pazarına üretim yapan ve otomotiv devlerine parça tedarik eden Tuğçelik (TUCLK) gibi yerli üreticiler, küresel arz daralması ve fiyat hareketlerinden stratejik olarak etkilenebilir.