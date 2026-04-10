Saray Matbaacılık (SAMAT) 112,4 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 200 oranında artırarak 337,2 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı. Bu kapsamda 224,8 milyon TL tutarında nakit (bedelli) sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

PAYLAR NASIL DAĞITILACAK?

SAMAT, artırılan sermayeyi temsil eden toplam 224,8 milyon adet payın tamamı 1 TL nominal değer üzerinden ihraç edilecek. Pay dağılımı ise şu şekilde olacak:

18.426.229,50 adet A grubu nama yazılı

206.373.770,50 adet B grubu hamiline yazılı

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM SÜRESİ 15 GÜN

Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları kısıtlanmayacak. Ortaklar, ellerindeki her 1 TL nominal değerli pay için 1 TL'den yeni pay alma hakkına sahip olacak.

Rüçhan hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlenirken, son günün resmi tatile denk gelmesi halinde süre bir sonraki iş günü akşamına kadar uzatılacak.

LOTUNUZ 3 KATINA ÇIKACAK

Yüzde 200 bedelli sermaye artırımı kapsamında, yatırımcılar sahip oldukları her 1 lot için 2 lot daha alma hakkına sahip oluyor. Bu da bedelliye katılım sağlanması halinde toplam lot sayısının 3 katına çıkacağı anlamına geliyor.

Örneğin elinde 1.000 lot bulunan bir yatırımcı, 2.000 lot daha satın alma hakkı elde eder ve bu hakkı kullanması durumunda toplamda 3.000 lota ulaşır.