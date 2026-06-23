Altın fiyatlarında yönü belirleyen unsurlar değişirken, jeopolitik gelişmelerin etkisinin azaldığı ve piyasaların yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları ile doların seyrine odaklandığı belirtiliyor. Trive Araştırma Direktörü Eren Can Umut, güçlü reel faiz ortamının altın üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Umut, son bir aylık dönemde petrol fiyatları ile ABD 2 yıllık tahvil getirileri arasında belirgin bir ayrışma yaşandığına dikkat çekerek, petrol fiyatlarının 107 dolardan 77 dolara gerilemesine karşın ABD 2 yıllık tahvil getirisinin yüzde 4,24 seviyesine yükseldiğini ifade etti.

FED'İN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Fed'in son toplantısında çekirdek enflasyon tahminini yüzde 3,6'ya yükselttiğini hatırlatan Umut, enflasyon hedefinin ise yüzde 2 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Fed üyelerinin önemli bir bölümünün faiz artışı yönünde beklenti taşıdığına işaret eden Umut, bu durumun kısa vadeli tahvil getirilerinin yüksek kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Kaynak: TradingView

"BANK OF AMERİCA'NIN TAHMİNİ BEKLENTİLERİ YANSITIYOR"

Bank of America'nın bu yıl için üç kez 25 baz puanlık faiz artışı beklentisini örnek gösteren Umut, böylesine sert bir sıkılaşma sürecine katılmadığını ancak piyasalardaki beklentilerin anlaşılması açısından bu tahminlerin önemli olduğunu söyledi.

GÜÇLÜ RALLİ İÇİN ETF TALEBİ GEREKİYOR

Reel faizlerin yüksek seyretmesi nedeniyle altın ETF'lerine yönelik talebin zayıf kaldığını belirten Umut, bu ortamda ons altında 2025'tekine benzer güçlü bir yükseliş beklemenin zor olduğunu ifade etti.

Asya merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü kaydeden Umut, güçlü yükselişlerin gerçekleşebilmesi için spekülatif ETF alımlarının da devreye girmesi gerektiğini vurguladı.

"ALTININ YÜKSELMEMESİNİN NEDENİ REEL FAİZLER"

ABD 10 yıllık tahvilin reel getirisinin savaş öncesindeki yüzde 1,68 seviyesinden yüzde 2,23'e yükseldiğine dikkat çeken Umut, ABD-İran anlaşmasına rağmen altının güçlü bir yükseliş sergileyememesinin temel nedeninin yüksek reel faizler olduğunu ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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