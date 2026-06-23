Altın ve gümüş fiyatları, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve güçlenen doların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde sert geriledi. Saat 11.27 itibarıyla ons altın yüzde 2,25 düşüşle 4.097 dolara inerken, ons gümüş yüzde 4,79 kayıpla 62,04 dolardan işlem gördü. Saat 11 sularında gümüşte kayıp yüzde 5'i gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen haftaki toplantısında verdiği şahin mesajların ardından faiz artırımı beklentileri güçlenirken, dolar endeksi yükselişini sürdürdü. Yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar, değerli metaller üzerinde satış baskısını artırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Saat 11.27 itibarıyla;

Ons altın: 4.097 dolar (%2,25 düşüş)

Ons gümüş: 62,04 dolar (%4,79 düşüş)

Gram altın: 6.123,71 TL (%2,15 düşüş)

Serbest piyasada çeyrek altın ise 10.142 TL seviyelerinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ DESTEK OLAMADI

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının petrol fiyatlarındaki gerilemeden sınırlı destek bulduğunu ancak Fed'in faiz artırımı beklentileriyle güçlenen doların bu etkiyi gölgelediğini belirtti.

Waterer, güçlü doların altın üzerindeki baskının devam etmesine neden olduğunu ifade etti.

PİYASALARIN GÖZÜ PCE VERİSİNDE

Pepperstone Group Analisti Ahmad Assiri ise para politikasına ilişkin görünümü değiştirecek yeni veriler gelene kadar altının 4.000-4.300 dolar bandında hareket etmesinin daha olası olduğunu söyledi.

Yatırımcılar şimdi Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Açıklanacak verinin faiz beklentileri ve değerli metal fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.